На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию глава государства пообещал: пока он остается президентом, в России не исчезнут папы и мамы. Путин также сказал, что считает правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины.

На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", глава государства пообещал: пока он остается президентом, в России не исчезнут "папы" и "мамы".Путин также сказал, что считает правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины.При этом он призвал быть аккуратнее с понятием "семья", передает ТАСС. Это произошло во время дискуссии с депутатом Ольгой Баталиной, которая и выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины."А если это не полная семья, что тогда?" – спросил президент и предложил уточнить, что "брак — это союз мужчины и женщины".С семьей же, отметил Путин, "немножко по-другому".Он заверил, что пока остается главой государства, в России не появятся такие понятия, как "родитель 1" и "родитель 2" (что уже принято в некоторых странах на Западе)."Будут "папа" и "мама", — сказал российский президент.При этом Путин отметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности (в том числе традиционный состав семьи) сама по себе является правильной."Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать", — добавил глава государства.Ранее на этой встрече Владимир Путин сообщил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным.