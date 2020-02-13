Штрафы, который были наложены на Facebook и Twitter, не освобождают компании от выполнения требования закона. Об этом заявили в Роскомнадзоре, добавив, что готовы к диалогу.

Штрафы, который были наложены на Facebook и Twitter, не освобождают компании от выполнения требования закона. Об этом заявили в Роскомнадзоре, добавив, что готовы к диалогу.В Роскомнадзоре предупредили, что факт оплаты штрафа не является подтверждением исполнения требования о размещении баз персональных данных на территории РФ. Ведомство может провести проверку в любое время. В случае повторного нарушения штраф составит уже 18 миллионов рублей.В декабре 2018-го Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Компании не ответили и были оштрафованы на 3 тысячи рублей. РКН направил повторный запрос. Отведенный для ответа срок истек 31 января 2020 года, но руководство соцсетей опять не ответило.В четверг мировой судья оштрафовал Facebook и Twitter на 4 миллиона рублей за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Решение может быть оспорено в Таганском суде Москвы.