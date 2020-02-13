Взятка в 270 тысяч рублей за создание осужденному благоприятных условий при отбытии наказания прельстила старшего оперуполномоченного исправительной колонии во Льгове Курской области. Против него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России (Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере).

Взятка в 270 тысяч рублей за создание осужденному благоприятных условий при отбытии наказания прельстила старшего оперуполномоченного исправительной колонии во Льгове Курской области. Против него возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России ("Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере").Деньги сотрудник ИК-3 с января по сентябрь 2018 года получал в виде переводов на банковскую карту своей жены, уточняет ТАСС. Сейчас подозреваемый во взяточничестве задержан, решается вопрос о взятии его под стражу.