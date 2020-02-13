На подмосковной таможне задержали крупную партию опасных таблеток для похудения. Посылка пришла из Казахстана. Ее заказчика уже задержали. В составе препарата сильнодействующее вещество, которое можно принимать только по рецепту. Если делать это не под контролем врача, можно потерять не только здоровье, но и рассудок.

На подмосковной таможне задержали крупную партию опасных таблеток для похудения. Посылка пришла из Казахстана. Ее заказчика уже задержали. В составе препарата сильнодействующее вещество, которое можно принимать только по рецепту. Если делать это не под контролем врача, можно потерять не только здоровье, но и рассудок.Посылка так и не дошла до своего получателя. В коробке годовой запас таблеток для похудения. В составе полкилограмма сибутрамина — вещество, относящееся к группе сильнодействующих и ядовитых. В России его можно купить только по рецепту врача. Однако многих эти ограничения не останавливают.- Глядя на моих подруг, я хотела быстрого результата. Грубо говоря, я хотела заснуть чудовищем, а проснуться красавицей.Уже через месяц приема лекарства Анна сбросила 15 килограммов.- Я не обращала внимание при этом на то, что у меня началась головная боль, головокружение, что меня подташнивало, у меня тряслись руки.Это еще один эффект, о котором производители чудо-пилюль почему-то умалчивают. Через несколько месяцев Анну едва удалось спасти.- Меня просто резко стало знобить, я поняла, что вся картинка мира в данный момент начала идти боком, настолько резкое поднялось внутричерепное давление. Я была на пороге инсульта.Сибутрамин по структуре сходен с амфетамином — наркотиком, влияющим на центральную нервную систему. Резко активизирует выработку серотонина и норадреналина — гормонов, которые отвечают за чувство насыщения. Благодаря этому у человека создается ложное ощущение, что он поел. Изначально вещество использовали как антидепрессант."Он возбуждает работу сердца, сердце начинает стучать, возникает так называемая тахикардия. Эти психостимуляторы — это не пряник. Это кнут, который гонит наш организм к истощению", — объясняет Владимир Чубарев, профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии имени А.П Арзамасцева Сеченовского университета.Европейские эксперты из-за многочисленных побочных эффектов препарат запретили. Но он остается в арсенале российских медиков. По их словам, препарат эффективный, принимать его можно, но только под строгим контролем врачей."Очень часто я вижу, что люди начинают заниматься не просто самолечением, они себя убивают. Так делать нельзя. Не просто так препараты продаются по рецепту, есть определенные показания, определенные дозировки препарата", — поясняет Ольга Рождественская врач-эндокринолог.После приема такого же препарата для похудения Ольга едва не попала в психиатрическую больницу. На сибутрамине она "сидела" несколько лет."Я себя чувствовала несчастной, когда пила эти таблетки. Я не хотела двигаться больше. Я поняла, что на этом мое знакомство с этими таблетками должно закончиться. Потому что похудеть я, может быть когда-нибудь и похудею, но не факт, что я вообще жива останусь", — вспоминает Ольга Вагонова.Идем в аптеку. Препаратов с содержанием сибутрамина сразу несколько. Продавец, ничего не спрашивая, протягивает коробку. На вопрос о составе с трудом выговаривает название активного вещества.- А можно без рецепта?- Да, этот можно без рецепта.В Интернете выбор еще больше. Заказываем "лошадиную дозу" препарата.- Мне 30 упаковок по 15 мг. Единственно, у меня нет рецепта от врача. Ничего страшного?- Ну, я думаю, ничего страшного! Давайте мы посмотрим насчет 30 упаковок и буквально завтра вам перезвоним.Тем, кто без рецепта торгует такими препаратами, грозит уголовная ответственность. Но потребители рискуют большим — теряют здоровье. Таких жертв красота точно не требует.