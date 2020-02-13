УАЗ поднял цены на свои внедорожники, а также рассказал о новых решениях, благодаря которым автомобили должны стать устойчивее к коррозии.

УАЗ поднял цены на свои внедорожники, а также рассказал о новых решениях, благодаря которым автомобили должны стать устойчивее к коррозии.В феврале цены на УАЗы не устояли на месте и начали расти, подсчитали на сайте "Цена Авто". Если точнее, "Хантер", "Патриот" и Пикап 2020 года производства стали дороже на 15 000 рублей.Теперь "Хантер" в базовой версии Классик Fleet стоит 752 тысяч рублей, а самая дорогая версия "Экспедиционный" обойдется уже в 1 015 000 руб.УАЗ "Патриот" в стартовой комплектации Классик Fleet теперь доступен за 835 тысяч рублей, "Оптимум" с "втоматом подорожала до 1 050 000, а топовый вариант "Статус Автомат" предлагают за 1 283 000 рублей. Машины в лимитированной серии Antarctic Edition по-прежнему стоят от 1 062 000 рублей.Лидер российского сегмента пикапов УАЗ "Пикап" в начальной комплектации подорожал до 855 тысяч рублей, а версия "Максимум" оценивается в 1 235 тысяч рублей.УАЗ также рассказал в соцсетях о доработках конструкции для повышения стойкости автомобилей к коррозии. Так, изменен крепеж пластиковой накладки на переднем крыле и увеличен зазор между деталями. Фторопластовые проставки поменяли на заклепки из цветного оцинкованного металла - так исключен контакт крыла с брызговиком. Применены обновленные выштамповки и отказались от изолирующего материала - передняя стойка больше не соприкасается с крылом. А чтобы меньше ржавели петли боковых дверей, их стали обрабатывать воском с улучшенными проникающими свойствами. Кроме того, модернизация сварочного оборудование цеха теперь позволяет точнее стыковать элементы в зонах "фара-крыло" и "капот-фара".