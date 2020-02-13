Необычный подарок на 23 февраля двум малолетним воспитанникам интерната от уборщицы оценил Полтавский районный суд Омской области. Спустя почти год после произошедшего он вынес приговор 32-летней женщине, совратившей мальчиков 14 и 15 лет. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком. Срок условный.

Необычный подарок на 23 февраля двум малолетним воспитанникам интерната от уборщицы оценил Полтавский районный суд Омской области. Спустя почти год после произошедшего он вынес приговор 32-летней женщине, совратившей мальчиков 14 и 15 лет. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком. Срок условный.Уборщица пригласила двух несовершеннолетних к себе домой. Здесь троица отметила День защитника Отечества, выпила и закусила. А затем женщина занялась с мальчиками сексом. Свою вину в суде уборщица отрицала. Она настаивала на том, что все происходило по обоюдному согласию, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Но в России возраст сексуального согласия наступает в 16 лет.После "празднования" подростки вернулись в интернат и рассказали другим воспитанникам о произошедшем. Слухи дошли до директора интерната, который настоял на увольнении уборщицы. Она настаивала, что в интернате со своими партнерами не пересекалась, а познакомилась на улице поселка и дала одному из них свой телефон. После этого подросток и женщина долго переписывались, прежде чем она пригласила его к себе в гости. А в гости подросток пришел не один, а с приятелем. Еще одного мальчика, заглянувшего на огонек, женщина прогнала, потому что он ей не понравился.Теперь женщине пришлось отвечать за свою легкомысленность и перед судом. Осужденная живет одна, воспитывая своего шестилетнего ребенка без мужа.