Около входа в ночной клуб, расположенный в Бийске, неизвестные избили и похитили 35-летнего мужчину. Позже жертве удалось ранить ножом одного из преступников и сбежать.

Около входа в ночной клуб, расположенный в Бийске, неизвестные избили и похитили 35-летнего мужчину.Издание "ТОЛК" опубликовало кадры похищения, на которых видно, как жертва получает неожиданный удар, предположительно, кастетом в лицо и падает. Нападавший вместе с подельником стукнули беспомощного человека еще несколько раз, а затем отволокли в багажник черного седана и увезли.Позже, по неподтвержденной информации, мужчине удалось сбежать от похитителей, ранив при этом одного из преступников ножом.Инцидент произошел в ночь на 8 февраля возле клуба "Офис". Редакция газеты "Бийский рабочий" связалась с управляющим ночного заведения, который отметил, что охрана клуба не отвечает за безопасность за пределами помещения.В настоящее время расследованием инцидента занимается Следственный комитет по Алтайскому краю. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что задержали двух ранее судимых подозреваемых, "имеющих авторитет в уголовно-криминальной среде". По версии следователей, похищенного человека вывезли в багажнике за город с целью убийства, и лишь благодаря активному сопротивлению мужчине удалось остаться в живых.