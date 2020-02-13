Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом. По его словам, он впервые слышит о подобном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом. По его словам, он впервые слышит о подобном.Дмитрий Песков пояснил насчет снимков: "К сожалению, не видели". Кроме того, пресс-секретарь попросил журналистов присылать ему по утрам ссылки на интересующие их новости.Песков спросил: "Где вы роетесь в интернете?". Пресс-секретарь отметил, что журналисты все время что-то находят, о чем он впервые слышит, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось о появлении фотографий, на которых осужденные, в числе которых убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами. ФСИН проведет проверку по данному факту.