Получив от покупателей денежные средства, злоумышленник обязательства по договору реализации туристического продукта не исполнял...

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина в хищении мошенническим путем свыше 4 миллионов рублей у граждан под предлогом реализации туристических продуктов.Установлено, что фигурант уголовного дела, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, заключил лицензионный договор с одной из организаций по продаже туристических путевок. После чего он арендовал помещение в торговом центре на юго-западе Москвы, где заключал договоры с физическими лицами и осуществлял продажу путевок в различные страны мира. Однако, получив от покупателей денежные средства, обязательства по договору реализации туристического продукта не исполнял. Таким образом, фигурант уголовного дела похитил свыше 4 миллионов рублей у 21 гражданина.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».К уголовной ответственности привлечен 48-летний москвич, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28