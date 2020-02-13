Водитель грузового фургона «Газ» осуществлял маневр движения задним ходом на территории одной из школ г. Москвы и совершил наезд на 12-летнюю девочку...

Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего наезд на пешехода.Установлено, что водитель грузового фургона «Газ» осуществлял маневр движения задним ходом на территории одной из школ г. Москвы и совершил наезд на 12-летнюю девочку, двигавшуюся по территории образовательного учреждения. В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.Следственным управлением УВД по ЮВАОГУ МВД России по г. Москвевозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28