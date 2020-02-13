Уже известно, что летом на российских пунктах техосмотра начнет действовать фиксация процесса проведения процедуры. Правда, ранее говорили только о необходимости фотографирования ключевых моментов, но сейчас появились активные слухи и о возможной видеофиксации.

Уже известно, что летом на российских пунктах техосмотра начнет действовать фиксация процесса проведения процедуры. Правда, ранее говорили только о необходимости фотографирования ключевых моментов, но сейчас появились активные слухи и о возможной видеофиксации.О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра" - он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.Инициатором нововведения выступило МВД, которое предлагает возложить обязанность контроля процедуры на полицию. Вступить в силу новый нормативно-правовой акт должен уже в июне нынешнего года.Однако не исключено, что смена фотофиксации на видеофиксацию - следствие либо опечатки, либо непреднамеренной ошибки. Как заявляет "Российская газета" со ссылкой на собственные источники, это именно ошибка: съемка процесса на видео потребовала бы непосильных расходов от операторов системы техосмотра и отсутствующих на данный момент у ЕАИСТО мощностей по хранению и обработке видеофайлов.Стоит напомнить, что с 8 июня в процессе проведения техосмотра каждый автомобиль должен быть запечатлен минимум три раза (стандарты для этих фото уже обнародованы), а сама диагностическая карта станет полностью электронной. Впрочем, владельцу автомобиля никто не помешает запросить ее бумажную копию.