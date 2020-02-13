В четверг, 13 февраля, СКР сообщил о задержании Гаврилова, при этом среди вменяемых ему статей появилась Кража.

В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который бросил своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пообещав позже забрать их, сообщил СКР.26 января 41-летний Гаврилов сразу по прилету из Хабаровска в Москву оставил своих сыновей пяти и восьми лет от роду в Шереметьеве, а сам отправился в Ростов-на-Дону, где и был задержан. В отношении отца и матери, которая проживает в новой семье, было возбуждено уголовное дело о халатности, позже Гаврилову предъявили обвинение в истязании — по данным органов опеки, он бил бывшую супругу и измывался над детьми.Мальчиков передали проживающей в Комсомольске-на-Амуре бабушке, однако отец начал угрожать ей, пообещав по телефону, что "жизни им не даст".В четверг, 13 февраля, СКР сообщил о задержании Гаврилова, при этом среди вменяемых ему статей появилась "Кража"."В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия", — уточнили в ведомстве.