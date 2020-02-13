В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское Динамо примет столичный Спартак. Встреча, которая пройдет в формате ретро-матча, состоится в воскресенье, 23 февраля.

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" примет столичный "Спартак". Встреча, которая пройдет в формате ретро-матча, состоится в воскресенье, 23 февраля.Ретро-матч будет посвящен 1960-м годам. Как сообщает пресс-служба "Динамо", обе команды выйдут на лед стадиона в специальной форме, а для болельщиков будет выпущена ретро-атрибутика – значки, шарфы, вымпелы, олимпийки.Антураж матча в день дерби будет полностью соответствовать эпохе прошлого века – болельщиков ждет выставка ретро-фотографий и советских автомобилей, специальные фотозоны, интерактивы, полевая кухня, а также особое оформление на медиапространствах.Перед началом игры состоится церемония поднятия под своды арены тренерского стяга знаменитого динамовца Владимира Юрзинова, который 20 февраля отпразднует свой юбилей – в этот день ему исполнится 80 лет.Напомним, "Динамо" с 75 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Спартак" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на пять очков меньше. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.