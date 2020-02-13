Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по-китайски обратились к гражданам Китая. Таким образом политик поддержала китайцев, столкнувшихся с коронавирусом COVID-19. Захарова обратилась к ним не только от себя лично, но и от всех россиян, сообщает Россия 24.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по-китайски обратились к гражданам Китая. Таким образом политик поддержала китайцев, столкнувшихся с коронавирусом COVID-19. Захарова обратилась к ним не только от себя лично, но и от всех россиян, сообщает "Россия 24".Представитель МИД заявила, что в это непростое время вся Россия душой с Китаем. По словам Захаровой, российское государство искренне желает, чтобы китайский народ сплотился в борьбе с эпидемией.Коронавирус получил официальное имя — теперь он называется COVID-19. В настоящее время зарегистрировано более 45 тысяч людей, которые заразились данным заболеванием. 1114 случаев имеют летальный исход.Коронавирус зафиксировали в декабре 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На территории России выявлены два случая заболевания вирусом.