В Москве разыскивают женщину, которая оставила грудного ребенка у станции метро Парк Победы. Мальчика, завернутого в одеяло, обнаружили на улице сотрудники подземки. Сейчас младенец в больнице.

В Москве разыскивают женщину, которая оставила грудного ребенка у станции метро "Парк Победы". Мальчика, завернутого в одеяло, обнаружили на улице сотрудники подземки. Сейчас младенец в больнице.Малыш, плотно укутанный пеленками, лежит в больничной люльке на мягком детском матрасике. Сейчас он в полной безопасности, накормлен и вот-вот уснет."За ним ухаживают медсестры, кушает он хорошо. Будут проводиться анализы крови для исключения разных патологий, в том числе инфекционных, УЗИ, обследования, консультации специалистов", — рассказала Наталья Холоднова, неонатолог детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского.А еще утром мальчик, которому на вид не исполнилось и трех месяцев, лежал прямо на ступеньках перехода у метро "Парк Победы". Сотрудники метрополитена отнесли найденного младенца в машину, чтобы согреть. Одновременно позвонили в скорую и полицию. Малыша сразу доставили в детскую больницу."В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины, оставившей ребенка, и ее возможных родственников", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.Женщина, которая бросила ребенка на холодных ступенях, попала в объективы камер видеонаблюдения, ее поиск вряд ли займет много времени."Департамент труда и социальной защиты города Москвы следит за ситуацией и находится на постоянном контроле с лечащими врачами. Мы можем заверить, что у ребенка будет все необходимое", — заявила Виктория Крец, специалист по социальной работе Центра социальной помощи семье и детям.Сразу после выписки из больницы младенца отправят в одно из учреждений соцзащиты. Его матери, если это она оставила сына на улице, грозит уголовное наказание.