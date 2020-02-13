15 февраля в эфире телеканала Россия 1 выйдет необычный выпуск программы Сто к одному: команда актеров из картины Лёд 2 - Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и Ксения Лаврова-Глинка - выступит против команды тех, кто профессионально катается на коньках.

15 февраля в эфире телеканала "Россия 1" выйдет необычный выпуск программы "Сто к одному": команда актеров из картины "Лёд 2" — Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и Ксения Лаврова-Глинка — выступит против команды тех, кто профессионально катается на коньках.Как кинозвезды назовут свою команду? Кого выберут капитаном? Смогут ли удивить ведущего Александра Гуревича? И уступят ли своим соперникам? Ответы на эти вопросы можно будет узнать 15 февраля в 10:20 на телеканале "Россия 1".Фильм "Лёд 2" режиссера Жоры Крыжовникова выйдет в широкий прокат во всех кинотеатрах страны в День святого Валентина — 14 февраля. Картина стала продолжением первой части истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше, которых сыграли Аглая Тарасова и Александр Петров. В кинофильме также появятся экранная дочка героев Надя (Виталия Корниенко), тренер Ирина Шаталина в исполнении Марии Ароновой и многие другие."Мне кажется, что это история для всей семьи", — рассказал Александр Петров."Это будет неожиданным поворотом для зрителей, но даст возможность воспринимать второе кино отдельно от первого, не как сиквел, а как отдельное художественное произведение", — поделилась Аглая Тарасова.Смотрите фотографии с предпремьерного показа фильма "Лёд 2", состоявшегося 10 февраля в московском кинотеатре "Октябрь".