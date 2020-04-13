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<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2020-obzor-noutbuka-hp-elite-dragonfly-nevesomyj-i-dolgoigrayushhij.html" target="_blank">Обзор ноутбука HP Elite Dragonfly: невесомый и долгоиграющий</a> - Один из самых защищенных портативных ПК практически не ограничивает в выборе места и времени работы, к тому же легко адаптируется под текущие потребности. При весе около одного килограмма в нем сочетается довольно мощная начинка и емкий аккумулятор, обеспечивающий до суток автономной работы. Так что девайс позиционируется как самый компактный и долго работающий 13-дюймовый ноутбук-трансформер для бизнеса. Вести.Hi-tech выяснили все достоинства и недостатки HP Elite Dragonfly