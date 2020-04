Один из самых защищенных портативных ПК практически не ограничивает в выборе места и времени работы, к тому же легко адаптируется под текущие потребности. При весе около одного килограмма в нем сочетается довольно мощная начинка и емкий аккумулятор, обеспечивающий до суток автономной работы. Так что девайс позиционируется как самый компактный и долго работающий 13-дюймовый ноутбук-трансформер для бизнеса. Вести.Hi-tech выяснили все достоинства и недостатки HP Elite Dragonfly

Основной целью проекта является создание современных ноутбуков нового поколения для решения повседневных задач пользователей. Каждый такой девайс должен пройти тщательное тестирование и соответствовать строгим ключевым показателям эффективности программы или даже превосходить их (более подробно здесь).Обзор HP Elite Dragonfly: технические характеристикиМодель: 8MK86EA#ACBОперационная система: Windows 10 Pro 64 (версия 1909)Дисплей: сенсорный, 13,3 дюйма, IPS BrightView, разрешение 4K (3840х2160 точек, 16:9), плотность точек на дюйм 331 ppi, максимальная яркость 550 нит, контрастность 1400:1, цветовой охват sRGB 95%, углы обзора UWVA 85/85/85/85 градусов, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5Процессор: 4-ядерный Intel Core i7-8565U (1,8 ГГц, Intel Turbo Boost 4,6 ГГц)Графика: Intel UHD Graphics 620 (интегрированная)Оперативная память: 16 ГБ, LPDDR3-2133 SDRAMНакопитель: Intel PCIe NVMe QLC M.2 512 ГБ с памятью Intel Optane H10 32 ГбайтБеспроводные коммуникации: Intel AX200 Wi-Fi 6, антенны 4x4, Bluetooth 5.0Разъемы интерфейсов: один HDMI 1.4, один USB-A 3.1 (Gen. 1), два Thunderbolt 3.0 (USB-C, Power Delivery 3.0), 3,5-мм аудио-коннектор, слот для nanoSIM-карты (4G LTE)Клавиатура: влагозащищённая HP Premium Collaboration с подсветкойЗвук: 4 стереодинамика Bang & Olufsen с дискретными усилителями, три микрофонаКамера: 720p HD с двойной ИК-подсветкойСенсоры: датчик освещенности, дактилоскопический сканерАккумулятор: 4-элементный литий-полимерный, 56 Вт*ч, 65-ваттный адаптер с разъемом USB Type-CГабариты: 197,5x304,3x16,1 ммВес: 1,12 кгЦвет: синий (Pantone 19-4033 TPX)Обзор HP Elite Dragonfly: дизайнМодель ноутбука Dragonfly заняла достойное место в линейке премиальных портативных компьютеров для бизнеса HP EliteBook 1000 Series.При этом по весу он оказался самым легким (меньше 1 кг) в группе трансформируемых девайсов ("x360" в названии указывает на то, что крышка с экраном вращается на 360 градусов). Во многом это обусловлено тем, что шасси его корпуса изготовлено не из алюминиевого, а из магниевого сплава. Кроме того, в сравнении, например, с EliteBook x360 1030 G5, у Dragonfly на 26% легче клавиатура и на 37% легче кликпад.Вес тестируемой нами модели не превышал 1,12 кг, а толщина корпуса — 16,1 мм. Такой перевес объясняется почти в полтора раза увеличенной емкостью встроенного аккумулятора.Слоганом нового девайса стали слова Lighter than air ("Легче воздуха"). Так что Dragonfly ("стрекоза"), паря над землей, без труда сможет увлечь за собой (шутка).Трансформации корпуса обязаны особым шарнирным соединениям.Всего предполагается четыре основных режима (позы). В терминологии HP — это Clamshell ("грейфер", "раковина" или просто "ноутбук"),Tent ("палатка"),Reverse ("реверс" или "монитор"),и Tablet ("планшет").От своих "собратьев" по бизнес-классу Dragonfly заметно отличается синим окрасом, на котором, кстати, практически не видны отпечатки пальцев. Такая расцветка точно определяется по цветовой модели PMS (Pantone Matching System) — Pantone 1904933 TPX. Говорят, что именно этот оттенок ассоциируется с уверенностью, престижем и индивидуальностью.Еще один интересный факт заключается в том, что Dragonfly, по информации производителя, стал первым в мире ноутбуком, в котором используется переработанный пластиковый мусор, выловленный в океане (например, до 50% переработанного пластика в кнопках клавиатуры).По сравнению с Elite x360 1030 G3/G4, у Dragonfly 13,3-дюймовый экран на панели занимает не 83%, а почти 86% площади. Это лучший показатель среди 13-дюймовых бизнес-трансформеров. При этом верхняя рамка у него на 42% у”же (10,25 мм), а боковые — на 14% (4,75 мм).В центре верхней рамки собрали датчик освещения, два отверстия под внутренние микрофоны, камеру со светодиодным индикатором, два ИК-светодиода подсветки и защитную шторку камеры.Так что для обеспечения приватности теперь не надо заклеивать ее объектив, к примеру, пластырем или жвачкой.На правом ребре корпуса расположились светодиодный индикатор батареи, два разъема USB Type-C, 3,5-мм коннектор и порт HDMI.На левом ребре находятся разъем USB-A, кнопка питания со встроенным светодиодным индикатором, гнездо для крепления защитного замка с тросикоми слот для установки nanoSIM-карты.На верхней стороне крышке, украшенной стилизованным логотипом HP, можно разглядеть крохотное отверстие для внешнего микрофона.На рабочей поверхности корпуса располагаются клавиатура и кликпад. По бокам клавиатуры сделали декоративные решетки для двух стереодинамиков Bang&Olufsen.При этом с правой стороны оказалась площадка дактилоскопического сканера.На нижней панели корпуса, помимо двух вытянутых резиновых "ножек" для устойчивого положения ноутбука на ровной поверхности, предусмотрели декоративные решетки еще под два стереодинамика, а также вентиляционные отверстия. На переднем торце рядом с кликпадом есть специальная выемка для удобного открывания крышки. На заднем торце также располагаются вентиляционные отверстия.Поскольку по своим характеристикам Dragonfly относится к ультрабукам, он не предполагает глубокого апгрейда с заменой процессора и наращиванием объема оперативной памяти. Тем не менее, открутив всего 5 винтов можно легко получить доступ к твердотельному накопителю в форм-факторе М.2 и литий-полимерному аккумулятору. Надежность девайса подтверждается 19 различными тестами общей длительностью 120 часов, которые соответствуют методикам военного стандарта MIL-STD 810G.Обзор HP Elite Dragonfly: порты, тачпад, клавиатураДва разъема USB Type-C скрывают функциональность портов Thunderbolt 3, например, для подключения к соответствующей док-станции. А поддержка спецификации DisplayPort позволяет подключать к ним устройства отображения (большие мониторы). Однако в первую очередь эти разъемы предназначены для подачи напряжения питания постоянного тока с соответствующего адаптера на ноутбук и, если необходимо, заряда встроенного аккумулятора. Даже когда портативный компьютер выключен, через USB Type-C можно подзаряжать смартфон, камеру, "умные" часы и другие гаджеты.А вот 3,5-мм коннектор позволяет подключать дополнительные стереодинамики с внешним питанием, различные наушники и гарнитуры, а также телевизионные акустические системы. Полноразмерный порт HDMI (версия 1.4) пригодится, например, для соединения с телевизором высокой четкости.В свою очередь разъем USB-A, отвечая спецификации USB 3.1 (Gen. 1, SuperSpeed), служит для скоростной передачи данных, а также подзарядки различных гаджетов.Ноутбуку Dragonfly досталась фирменная клавиатура HP Premium Collaboration — влагозащищенная, со встроенной подсветкой. Резиновые накладки под колпачками клавиш уменьшают шум при работе почти в два раза. Интересно, что специальный софт HP Noise Cancellation способен подавлять окружающий шум до 20 дБ, что очень удобно во время видеозвонков. Верхний ряд служебных кнопок (яркость, громкость, микрофон, Wi-Fi...) совмещен с функциональными F1-F12, которые работают в сочетании с клавишей Fn. У большого по размеру кликпада, функционально полностью заменяющий манипулятор мышь, обе управляющие клавиши скрыты под сенсорной панелью. На ней, как обычно, распознаются не только 2- и 3-точечные жесты (тапы и свайпы), но даже 4-точечные касания.Обзор HP Elite Dragonfly: экранВ отличие от "коллег" по бизнес-линейке поверхность экрана у Dragonfly не матовая, а глянцевая. Комплектация предполагает один из трех типов сенсорных IPS-экранов BrightView с белой подсветкой:энергоэффективный (1 Вт) с разрешением FHD (1920x1080 точек) и яркостью 400 нит;HDR (High Dynamic Range) 400 с разрешением 4K UHD (3840х2160 точек) и яркостью 550 нит;с разрешением FHD (1920x1080 точек) и высокой яркостью 1 000 нитПоследний может также похвастаться опцией HP Sure View Gen3. Для углов обзора больше определенного значения она уменьшает визуальную освещенность экрана, что делает его темным и нечитаемым для находящихся рядом людей, позволяя быстро скрыть информацию от посторонних глаз.Защита от подглядывания активируется через функциональную кнопку F2, на которой нанесена определенная пиктограмма. Если ее нет, то и опция не поддерживается.На тест нам достался ноутбук с IPS-панелью HDR 400, которая помимо разрешения в 4K UHD, характеризовалась плотностью точек на дюйм 331 ppi, максимальной яркостью 550 нит, контрастностью 1400:1, цветовым охватом sRGB 95% и углами обзора UWVA 85/85/85/85 градусов. В качестве защитного стекла использовалось Corning Gorilla Glass 5.Настройки ноутбука предусматривают установку параметров ночного света с уменьшенным количеством синего в спектре в темное время суток. Цветовую температуру экрана, когда дисплей приобретает "теплый" желтоватый оттенок, можно выбрать вручную на свое усмотрение. При этом активацию ночного света легко запланировать по расписанию на конкретные часы.Обзор HP Elite Dragonfly: начинка, производительностьВ тестируемой модели (8MK86EA#ACB) установлен процессор Intel Core i7-8565U с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц, которая при использовании технологии Turbo Boost поднимается до максимальной — 4,6 ГГц. Данная микросхема представляет 8-ое поколение чипов семейства Kaby Lake, у которых четыре физических ядра, причем благодаря технологии Hyper-Threading они оперируют с восемью вычислительными потоками. Требования по теплоотводу TDP (Thermal Design Power) установили на 15 Вт. Заметим, что все модели U-серии выпускаются по 14-нм техпроцессу. Встроенный контроллер поддерживает скоростную память типа DDR4-2400 и LPDDR3-2133. В тестируемой конфигурации было установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3-2133.В процессор интегрирован графический ускоритель Intel UHD Graphics 620 с базовой частотой 300 МГц (максимальная динамическая 1-1,15 ГГц), а также поддержкой API DirectX 12 и OpenGL 4.5. На "тяжелые" игры и обработку видео он, конечно, не рассчитан.Впрочем, судя по результатам мультиплатформенного бенчмарка GeekBench 5.1.0, с офисными задачами проблем не предвидится.Подсистема хранения данных у Dragonfly базируется на твердотельном накопителе -- Intel PCIe NVMe QLC M.2 512 ГБ с памятью Intel Optane H10 32 Гбайт.Технологии флэш-памяти Intel Optane и Intel QLC 3D NAND объединены здесь в одном гибридном накопителе форм-фактора M.2 2280. При этом технология Optane дает высокую скорость при работе под нагрузкой, а флэш-память QLC позволяет создать сравнительно дешевый накопитель большой емкости. Функционирование такой гибридной конфигурации обеспечивает драйвер Intel Rapid Storage Technology (Intel RST). Скорость последовательного чтения и записи обычно составляет до 2400 и 1800 МБ/с, соответственно.Это, в частности, подтверждают результаты теста CrystalDiskMark.Примерно также утилита ATTO Disk Benchmark определила максимальные значения скорости.Беспроводные коммуникационные возможности ноутбука обязаны наличию модуля Intel Wi-Fi 6 AX200, который поддерживает беспроводные сети вплоть до 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) с двумя антеннами, а также интерфейс Bluetooth 5.0/5.1. А вот для обеспечения сотовой связи с использованием модуля идентификации абонента формата nanoSIM служит адаптер Intel XMM 7360 LTE Advanced и четыре встроенные антенны. Поддержка Cat. 9 в сетях 4G обеспечивает скорость приема до 450 Мбит/с. Возможной опцией является адаптер Intel XMM 7560 LTE Advanced Pro, когда в категории мобильного терминала Cat. 16 достигаются почти гигабитные скорости (978 Мбит/с).Гибридная веб/ИК-камера предназначена не только для видеосвязи, но также безопасного и удобного входа в систему (функция Windows Hello). Как обычно, в дуэте со штатным приложением "Камера" можно снимать видео-селфи в качестве [email protected] или делать автопортреты с разрешением 1280х720 точек.Ноутбук может похвастаться продвинутыми звуковыми способностями. Помимо двух внутренних и одного внешнего микрофона, на корпусе разместили четыре динамика Bang & Olufson (два у клавиатуры и два на нижней стороне корпуса), для каждого из которых выделен свой дискретный усилитель. Производитель оценивает максимальную громкость в 76 дБ, а снижение басов только ниже 350 Гц. Для управления предустановлена утилита Bang & Olufson Audio Control.Обзор HP Elite Dragonfly: автономностьЕмкость встроенного литий-полимерного аккумулятора в Dragonfly может составлять 38 Вт*ч (2 ячейки) или 56,2 Вт*ч (4 ячейки), от чего, по понятным причинам, зависит и вес всего устройства.В тестируемой модели оказался самый емкий аккумулятор с 4 ячейками. Судя по опубликованной информации, его заряда должно хватить примерно на сутки. Так, в базовой комплектации ноутбука (с FHD-дисплеем и процессором Core i5) говорят о времени работы 24 часа и 30 минут.В комплект с Dragonfly входит 65-ваттный адаптер USB PD с максимальными выходными параметрами — напряжением 20 В и током 3,25 А. Он поддерживает режим HP Fast Charging, когда за 45 минут заполняется до 50% батареи (далее продолжается обычная зарядка). А вот воспроизведение набора наших тестовых HDR-видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и качестве 4K UHD на полной яркости заняло чуть менее пяти часов. Говорят, что на яркости 150 нит тест батареи может длиться почти 12,5 часов.Наряду со стандартной пиктограммой "Батарея" в интерфейсе Windows 10, на правом ребре рядом с разъемами питания USB-C предусмотрен крохотный светодиод, который светится белым или желтым, а также мигает, в зависимости от состояния заряда встроенного аккумулятора.Обзор HP Elite Dragonfly: особенности программного обеспеченияНоутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro (версия 1909). В отличие от бизнес-"одноклассников" на Dragonfly могут устанавливаться другие операционные системы, включая домашнюю версию Windows 10 и даже FreeDOS.Функция Windows Hello (при наличии учетной записи Microsoft) позволяет проходить идентификацию гораздо быстрее и удобней, чем при использовании пароля. Для ее активации следует перейти в "Настройки">"Учетные записи">"Варианты входа". Здесь можно зарегистрировать свое лицо с помощью встроенной камеры с ИК-подсветкой и/или отпечаток пальца через дактилоскопический сканер FS7604 от компании Synaptics. После чего для быстрого и безопасного запуска системы пароль уже не потребуется.Обзор HP Elite Dragonfly: электронное пероСенсорный экран Dragonfly поддерживает работу со стилусом. В комплект входит электронное перо HP Active Pen G3 с запасными наконечниками.Если перо заряжено, то можно сразу перейти к сопряжению с ноутбуком по Bluetooth.Перед использованием его необходимо подзарядить, для чего на корпусе стилуса предусмотрен закрытый резиновой заглушкой разъем USB Type-C. Зарядку (хотя бы прямо от ноутбука) следует выполнять до тех пор, пока светодиодный индикатор между боковыми клавишами не погаснет. Чтобы залить батарею пера "под горлышко" требуется обычно не более 30 минут.Для этого на торце стилуса следует держать нажатой кнопку быстрого доступа до того момента, пока светодиод между боковыми клавишами управления не начнет мигать. Обычно это занимает не более 5 секунд.На ноутбуке в свою очередь надо перейти в "Настройки">"Устройства", где также активировать Bluetooth, а затем добавить устройство HP Active Pen.И вот электронное перо, которое обеспечивает 4096 уровней нажатия, готово к работе.Теперь можно, например, потренироваться с предустановленным приложением "Набросок на фрагменте экрана".В соответствующем меню предлагается определиться с действиями при нажатии кнопки быстрого доступа на торце пера.Чтобы настроить дополнительные параметры стилуса, нужно скачать приложение "Настройки пера" из магазина Microsoft Store.Обзор HP Elite Dragonfly: покупка, выводыВ первую очередь Dragonfly — это ноутбук-трансформер для бизнеса, который предлагает программно-аппаратные средства безопасности и идентификации, жизненно необходимые для устройств такого класса. Так, фирменный софт от HP, работающий от BIOS до браузера, на уровнях выше и ниже операционной системы, помогает защитить ноутбук от различных угроз.Эффектный внешний вид, компактные размеры и малый вес Dragonfly сопровождаются уникальной синей расцветкой. В первых же словах стоит еще отметить и хорошую автономность устройства. Яркий 13-дюймовый HDR-экран получил разрешение 4K UHD, а фирменная клавиатура с подсветкой — низкий уровень шума и влагозащищённость. В числе других заметных достоинств девайса -- четыре стереодинамика Bang & Olufsen, ну и поддержка сотовых сетей 4G, разумеется.Слабым местом Dragonfly является графический ускоритель, который не рассчитан на "тяжелые" игры и обработку видео. Кроме того, цена за данный портативный ПК не отличается доступностью. Так, у некоторых партнеров HP за модель в тестируемой конфигурации просили от 167 до 208 тысяч рублей.Впрочем, ноутбук-трансформер позиционируется для бизнесменов, которых такие цифры вряд ли смутят, учитывая ценность информации, которую они планируют доверить своему компьютеру.Итоги обзора HP Elite DragonflyПлюсы:Эффектный внешний видКомпактные размеры и малый весЯркий HDR-экран с разрешением 4K UHDМалошумящая клавиатура с подсветкой4 стереодинамика Bang & OlufsenХорошая автономностьПоддержка сотовых сетей 4GРасширенные функции безопасностиМинусы:Высокая ценаСлабый графический ускоритель