Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 ускорит тенденцию вытеснения людей с рынка труда роботами, считают эксперты

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 ускорит тенденцию вытеснения людей с рынка труда роботами. Если раньше роботизация затрагивала отдельные отрасли (операторов колл-центров, складских рабочих) и была обусловлена стремлением срезать расходы и увеличить прибыль, то в условиях пандемии компании задумались об автоматизации вообще любых процессов, не требующих тесного человеческого контакта.Например, карантин и самоизоляция могут навсегда изменить перерабатывающую промышленность, считают опрошенные The New York Times эксперты. В США многие предприятия начали привлекать труд машин из-за опасений, что сотрудники, сортируя вторсырье, работают бок о бок, а это затрудняет социальное дистанцирование и повышает риск заражения от пишевых отходов или использованной бутылки с водой. Как говорит глава AMP Robotics Матанья Хоровиц, за последний месяц его компания получила значительное увеличение заказов на "умные" машины-утилизаторы. Эти роботы заменяют человека у конвейера, просеивая и сортируя мусор при помощи компьютерного зрения и искусственного интеллекта.Другой пример — разработчик софта для роботов-уборщиков Brain Corp. В компании говорят, что автоматизированные мойщики пола помогают ежедневно экономить около 8 тысяч человеко-часов. Сейчас розничные сети используют их на 13% чаще, чем еще два месяца назад. А в крупных супермаркетах, таких как Giant Eagle, роботы взяли на себя задачу по инвентаризации, дав людям больше времени на дезинфекцию товара и помещений.К помощи искусственного интеллекта активно обращаются и компании, которые перевели своих сотрудников из офиса на удаленный формат. Чат-боты платежного сервиса PayPal, например, за последние нескольких недель обработали рекордные 65% клиентских запросов. Роботы чаще отвечают за модерацию контента и на YouTube.Полностью автоматизированные "супермаркеты будущего" Amazon Go, в которых нет кассовых аппаратов и очередей, а покупатели обслуживают себя сами, теперь не кажутся чем-то необычным. "До сих пор, вероятно, никто не считал работу кассира опасной", — говорит профессор Клемсонского университета Ричард Пак, который изучает социально-психологические факторы, связанные с автоматизацией. "До пандемии люди могли подумать, что мы слишком много автоматизируем, — сказал он. — Это событие подтолкнет людей к мысли о том, что еще нужно автоматизировать".