Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира в испанском Мадриде в двух сетах за один час 33 минуты обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира в испанском Мадриде в двух сетах за один час 33 минуты обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.Серб дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти, а у Циципаса, занимающего девятое место в рейтинге ATP, один эйс и одна двойная ошибка. Счёт личных встреч у теннисистов стал равным – 1:1.Таким образом, Джокович завоевал второй титул в 2019-м году и 74-й в карьере. Эта победа принесла Новаку €1,202,520 призовых и 1000 очков рейтинга.