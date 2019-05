Из Северной Норвегии пришла смешная новость, которую распространяет на полном серьезе и русская служба ВВС.

Из Северной Норвегии пришла смешная новость, которую распространяет на полном серьезе и русская служба ВВС. Там, в тысяче километров от берегов России, на затерянном в Северном Ледовитом океане островке Ингейа с населением 13 человек, местные рыбаки обнаружили белуху в ремнях, словно в собачьей шлейке, и якобы даже с камерой GoPro.Мы видим милое животное уже без камеры, но на пряжке, как нам рассказывают прямо написано то ли по-русски, то ли по-английски: "Снаряжение. Санкт-Петербург". Из всего этого на Западе заключили, что кит-белуха в ремнях и с камерой — русский шпион-диверсант, засланный на норвежский остров неспроста.Камера GoPro без подзарядки работает час или чуть больше. Откуда же надо было запускать белуху-шпиона, если она плывет в среднем километров 7 в час? То есть надо было сначала доставить белуху с маркированными ремнями поближе к норвежскому острову за тысячу километров от наших границ и под водой быстро снимать очертания довольно случайных заполярных шхер. Как вы себе это представляете?Впрочем, антироссийская паранойя ослепляет и даже ведет к помутнению сознания. Чего, например, стоит утверждение британской The Guardian, что Россия вмешивалась в прошедшие недавно выборы в Южной Африке? А ранее — на Мадагаскаре и в Судане.В Южной Африке победила правящая партия "Африканский национальный конгресс", а президент Сирил Рамафоса остался у власти. Американцам и англичанам он не нравится. Они — за партию белого меньшинства "Демократический альянс", что в оппозиции.Русские работают в Африке составе международных исследовательских групп. Вот русские и виноваты, что белые в ЮАР проиграли. По крайней мере, The Guardian очень обеспокоена вмешательством русских в африканские выборы.Но дальше — больше. Та же The Guardian уже пугает и тем, что более половины европейских избирателей "могут стать жертвами связанной с русскими дезинформации". А точнее таких жертв может быть 241 миллион человек в Европе. Как видим, подсчитано точно. Это в канун выборов в Европарламент, до которых осталось лишь две недели. То есть русские вмешиваются и здесь. И все через Интернет. Никаких твердых фактов, но зато The Guardian тут же называет себя очень независимой газетой, несущей неангажированную информацию, и просит у доверчивых читателей денег. На fake news. Что-то новенькое.