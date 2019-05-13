В Анталье, по праву признанной туристической столицей Турции, прошел Турецко-русский фестиваль классической музыки, художественным руководителем которого стал всемирно известный виртуоз-скрипач и выдающийся дирижер Владимир Спиваков.

В Анталье, по праву признанной туристической столицей Турции и являющейся одним из самых популярных направлений среди российских туристов, прошел Турецко-русский фестиваль классической музыки, художественным руководителем которого стал всемирно известный виртуоз-скрипач и выдающийся дирижер Владимир Спиваков. Он завершился концертом под названием "Пьяцолла-гала".На заключительном концерте под названием "Пьяцолла–гала" камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением художественного руководителя фестиваля и одного из величайших скрипачей современности маэстро Владимира Спивакова аккомпанировал аккордеонисту Никите Власову, считающемуся одним из самых выдающихся молодых русских музыкантов, и участникам коллектива — солистам камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Заключительный концерт, состоящий из непревзойденных произведений Астора Пьяццоллы, которые всегда будут занимать особое место среди романтических произведений нашего века, заворожил любителей музыки, заполнивших античный амфитеатр Сиде.Турецко-русский фестиваль классической музыки начался в среду, 8 мая, с концерта произведений композиторов двух дружеских стран — Невита Кодаллы и Дмитрия Шостаковича. После этого солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано), которую в Европе именуют "младшей сестрой Чечилии Бартоли", исполнила наиболее значимые оперные арии. Сольный талант артистки был удостоен на концерте высокой оценки зрителей. Концерт был завершен "Концертом №12 для фортепиано" Моцарта в исполнении всемирно известного турецкого пианиста и композитора Фазыла Сая. Исполнитель, который с большим восхищением и почитанием смотрел на заполнивших амфитеатр любителей искусства из разных стран, вышел на сцену под громкие аплодисменты и на бис сыграл турецкую песню "Черная земля" Ашика Вейселя, гармонично связав ее с произведением "На горах Измира". Пришедшие на концерт почитатели искусства в течение нескольких минут стоя аплодировали этой уникальной импровизации.На втором концерте Турецко-русского фестиваля классической музыки, который состоялся в четверг, 9 мая, Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" аккомпанировал Владимиру Спивакову, который выступил в качестве маэстро и солиста при исполнении "Концерта для скрипки" Антонио Вивальди. Вслед за этим один из самых успешных российских флейтистов Сергей Журавель под руководством Владимира Спивакова исполнил "Концерт для флейты" Вивальди. Завершили концерт произведения Луиджи Боккерини и Петра Ильича Чайковского в исполнении оркестра под руководством Владимира Спивакова.Отметив, что это был самый волнительный концерт за последние годы, данный Камерным оркестром "Виртуозы Москвы, Владимир Спиваков подчеркнул: "Не только вы, но и мы получили огромное удовольствие от участия в Турецко-русском фестивале".Организатором Турецко-русского фестиваля классической музыки является группа отелей Barut Hotels. Председатель Совета директоров этой сети Хайдар Барут в своей речи отметил: "Организовывая фестиваль классической музыки в 2019 году, объявленном "Перекрестным годом культуры и туризма Турции и России", с целью выражения с помощью музыки дружбы между нашими странами, уходящей корнями в глубину веков, и проведя его в античном амфитеатре Сиде, мы внесли существенный вклад в развитие дружеских отношений и искренне благодарим всех, в особенности, артистов, за такое грандиозное мероприятие!"