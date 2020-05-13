Если вы когда-нибудь заходили в супермаркет, чтобы купить молоко, а выходили с полной тележкой ненужных товаров, то вы стали жертвой маркетологов. Известно, что многие торговые центры используют различные уловки, чтобы вынудить покупателей приобрести как можно больше товаров, потратить как можно больше денег и выбрать более дорогие товары. Даже если вы не склонны к импульсивным покупкам, маркетологи манипулируют вами так, что вы и сами не заметите, как накупили много всего.

Если вы когда-нибудь заходили в супермаркет, чтобы купить молоко, а выходили с полной тележкой ненужных товаров, то вы стали жертвой маркетологов. Известно, что многие торговые центры используют различные уловки, чтобы вынудить покупателей приобрести как можно больше товаров, потратить как можно больше денег и выбрать более дорогие товары.Даже если вы не склонны к импульсивным покупкам, маркетологи манипулируют вами так, что вы и сами не заметите, как накупили много всего.Ниже мы расскажем о тех уловках, к которым прибегают торговые центры, чтобы заставить вас потратить как можно больше денег.1. Они используют цвета, чтобы вынудить вас тратить больше.Психология цвета играет важную роль в том, как вы покупаете товары. Цвет может изменить ваше настроение, вызвать определенные чувства и даже подать идею. Например, красный часто используется, так как он предполагает активные действия. Согласно одному исследованию, официанты в красной одежде получают больше чаевых. Черный цвет также часто используется для манипулирования сознанием клиентов, он ассоциируется с элитными, эксклюзивными товарами.2. Они делают выкладки товаров сложными.Многие супермаркеты похожи на сложные лабиринты, в которых поиск нужных товаров превращается в настоящее приключение. Смысл в том, что прежде, чем вы найдете нужный товар, вы проведете в супермаркете достаточно много времени, при этом вам на глаза попадаются другие товары. И по пути к отделу молочных продуктов вы положите в корзину множество других товаров, о покупке которых вы и не думали, заходя в супермаркет.Кроме того, в супермаркетах, как правило, нет окон кроме выхода. Это делается специально, чтобы лишить покупателей чувства времени. Вы бродите по лабиринту с товарами и забываете о том, сколько времени провели здесь.3. Они намеренно создают беспорядок на выкладках товаров.У традиционных магазинов есть одно важное преимущество перед онлайн магазинами. Покупатели могут потрогать товары, которые им понравились. Как утверждают психологи, когда люди дотрагиваются до товара, они испытывают подсознательное чувство владения им, и следовательно, они готовы купить его.4. Они окружают нас манящими ароматами.Нет ничего странного в том, что возле входа в торговый центр располагаются кофейни или пекарни. Едва вы вдыхаете приятный запах, ваше настроение улучшается, и вы готовы больше тратить. Специальные запахи используют и в магазинах одежды, и даже в магазинах техники. Как правило, используются ненавязчивые, легкие запахи. Кроме того, ученые выяснили, что запах апельсина -–лучший запах, которые может вынудить вас совершать покупки.5. Они включают нужную музыку.Медленная фоновая музыка играет не потому, что кому-то действительно она нравится. Согласно исследованиям, медленная музыка вынуждает нас тратить больше денег на импульсивные покупки.Несомненно, есть и исключения. Магазины с более молодыми покупателями, как правило, включают громкую популярную музыку, а люксовые бутики предпочитают классику.Однако если речь идет о супермаркетах, то именно фоновая медленная музыка – беспроигрышный вариант.6. Они ставят более дорогие товары на уровне глаз.То, как организуются выкладки товаров, также направлено на манипуляцию сознанием клиентов. Магазины располагают самые дорогие товары на уровень глаз, так что если вы хотите найти более бюджетные товары, то придется нагибаться. Кроме того, товары в привлекательной упаковке с яркими картинками, как правило, располагаются нижу, на уровне глаз детей.7. Они создают иллюзию того, что вы получаете выгоду.Большинство людей совершают покупки тогда, когда им кажется, что это выгодно. Именно поэтому люди готовы поубивать друг друга в время распродаж в “черную пятницу”. Однако реальность такова, что это ложное ощущение. Когда на ценнике нарисована зачеркнутая более высокая цена, а рядом более низкая цена, правда в том, что магазин не планирует продавать товар по более высокой цене. Более низкая цена уже завышена как минимум вдвое.8. Они говорят, что вы получаете что-то бесплатно.Те, кто любит совершать покупки онлайн, также подвержены манипулированию. Так, многие онлайн магазины предлагают бесплатную доставку, если покупатель приобретет товары на определенную сумму. Однако уловка в том, что вы потратите больше на ненужные вам товары, чтобы получить бесплатную доставку. При этом, если бы вы купили только нужное и заплатили бы за доставку, это вышло бы дешевле. Однако само слово “бесплатно” оказывается сильнее логики.9. Они создают ограниченное предложение товаров, которые имеются в неограниченном количестве.Многие бренды для повышения спроса на определенные товары отмечают, что эти товары ограничены в продаже. В частности, речь идет об онлайн магазинах, которые делают соответствующие пометки. На покупателей такие пометки действуют как стимул для совершения покупок. Кроме того, срабатывает принцип того, что если все покупают этот товар, значит, он действительно хорош. Правда, это не всегда истина, а чаще всего, просто уловка маркетологов.10. Они выкладывают дешевые товары рядом с кассой.Дешевые товары часто выкладываются перед кассами, чтобы люди, которые ждут очереди, рассматривали их и, не задумываясь, складывали в корзину. Такие товары, как правило, подкупают своей дешевизной, однако, простояв у кассы достаточно долго, вы рискуете положить в корзину столько дешевых товаров, что в итоге это выйдет в крупную сумму.