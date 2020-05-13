Минздрав и Росздравнадзор примут непосредственное участие в расследовании причин пожара в петербургской больнице Святого Георгия. Одним из главных вопросов для следователей остается связь унесшей жизни пятерых пациентов трагедии с аналогичной в московской пятидесятой городской больнице несколько дней назад. Среди версий называется неисправность аппаратов ИВЛ.

Минздрав и Росздравнадзор примут непосредственное участие в расследовании причин пожара в петербургской больнице Святого Георгия. Одним из главных вопросов для следователей остается связь унесшей жизни пятерых пациентов трагедии с аналогичной в московской 50-й городской больнице несколько дней назад. Среди версий называется неисправность аппаратов ИВЛ.Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге начался с аппарата искусственной вентиляции легких, который вспыхнул прямо на глазах у врача. Это произошло в палате в отделении реанимации. Стекла здесь разбиты, на фасаде — следы копоти.Изнутри палата выглядит так: обугленные стены, потолок, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причиной возгорания по одной из версий стало короткое замыкание в одном из них. Первыми на помощь своим пациентам пришли врачи. За те 6 минут, что оставались до приезда пожарных, медики сами приступили к эвакуации. Из отделения реанимации выкатили кровати 15 самых тяжелых больных, чтобы защитить их от дыма."На смене находилось 65 человек, — рассказывает главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий. — Восемь сотрудников отделения реанимации приняли незамедлительные меры для устранения последствий"."Произошла трагедия, которую мы будем помнить всю свою жизнь. Я благодарен сотрудникам МЧС, я благодарен сотрудникам вверенного мне отделения, которые сделали абсолютно все, чтобы минимизировать потери среди пациентов", — обращается ко всем заведующий отделением реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима.Главное — медики отключили электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия. Всего эвакуировали 150 пациентов."Нас разбудили рано утром, — вспоминает пациентка больницы. – Сказали: взять вещи. Здесь нас собирают".После того, как пожарные закончили свою работу, стало ясно — пятерых больных спасти не удалось. Это четверо мужчин и одна женщина, они задохнулись угарным газом. Трое из них были подключены к ИВЛ."По факту произошедшего пожара, повлекшего гибель пациентов, возбуждено уголовное дело", – пояснил руководитель Главного следственного управления Cледственного комитета России по Санкт-Петербургу Александр Клаус.Загоревшийся аппарат новый, он был получен больницей 1 мая. Никаких нареканий к его работе у медиков не было. Но сейчас распоряжением Росздравнадзора эксплуатация агрегатов этого наименования в российских стационарах приостановлена. Это уже второй случай возгорания аппарата ИВЛ, первый произошел 9 мая в Москве."В ходе проверок будет дана оценка качеству аппаратов, находившихся в местах возгорания, а также дана оценка в части монтажа, наладки и эксплуатации данных медицинских изделий, — добавляет замглавы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков. — В данный момент мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности"".Губернатор Александр Беглов одним из первых приехал на место происшествия, он поручил провести проверку во всех больницах Петербурга."По следам трагедии будет проведена проверка в других больницах", — заверил Александр Беглов.Пожарные, работавшие 12 мая в красной зоне больницы, пройдут в плановом порядке тестирование на коронавирус COVID-19. Их машины, оборудование и одежду дезинфицировали прямо на территории больницы.Сам стационар продолжает работу, этим вечером там возобновили прием пациентов с коронавирусом. Врачи, принимавшие участие в эвакуации пациентов, завтра вновь выйдут на работу — лечить и спасать, какие бы ни были обстоятельства. Одному из медиков и самому потребовалась помощь — он сейчас под кислородом на больничной койке.