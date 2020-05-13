Автомобильный рынок Китая показывает признаки восстановления. Пойдет ли остальной мир таким же путем и насколько сильным будет падение по итогам года?

Автопром – одна из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Автомобильный Китая является крупнейших в мире и поэтому часто используется как опережающий индикатор для всего остального мира, но не только из-за своей величины. КНР первой сняла карантинные меры после эпидемии и является своего рода ориентиром поведения экономики в посткризисный период.Свежие данные за апрель показывают, что продажи продолжают падать, но наметилась и некоторая позитивная тенденция.В апреле в годовом выражении продажи упали на 5,6%, однако по сравнению с мартом был зафиксирован рост на 37%.Власти Китая пытается стимулировать спрос. Для этого будут объявлены различные меры, которые сделают покупку автомобиля выгодной для потребителя, сообщает Bloomberg.По аналогичному пути идут в США и Европе, правда, там инициатива исходит от самих производителей. Американцы снижают цены или предоставляют выгодные условия финансирования, в Европе Volkswagen предлагает в том числе улучшенные условия лизинга.Так или иначе, по прогнозам участников рынка, падение продаж в этом году все равно будет очень сильным – от 15% до 25%.