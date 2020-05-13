Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом. Местом проведения поединка может стать Бойцовский остров.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом. Местом проведения поединка может стать "Бойцовский остров".Американец Джастин Гэтжи, заменивший российского бойца в поединке с Тони Фергюсоном, победил соотечественника техническим нокаутом и теперь готов побороться с Хабибом за титул. Глава UFC Уайт считает, что в условиях пандемии коронавируса бой может пройти на "Бойцовском острове". К лету этот участок земли в штате Флорида будет полностью готов для проведения боев.Хабиб Нурмагомедов подтвердил свою готовность выйти в октагон против Джастина Гэтжи. "Рамадан завершится 23 мая. К июлю я году готов к бою", — приводит слова Хабиба "Спорт-Экспресс".