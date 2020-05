Россия никогда не манипулировала официальной статистикой по COVID-19. Это заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. Так она прокомментировала публикации некоторых СМИ, в том числе - и тут вряд ли стоит удивляться - британской Financial Times - о том, что власти страны специально занижают статистику по смертности от COVID-19. Ранее представитель ВОЗ в России заявила, что фактов тому не обнаружено.

Россия никогда не манипулировала официальной статистикой по COVID-19. Это заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. Так она прокомментировала публикации некоторых СМИ, в том числе — и тут вряд ли стоит удивляться — британской Financial Times — о том, что власти страны специально занижают статистику по смертности от COVID-19. Ранее представитель ВОЗ в России заявила, что фактов тому не обнаружено. Но то — факты, другое дело – утки, которые обычно ждешь от желтой прессы, а не от уважаемого, некогда, издания.Это, конечно, только предположение, сразу оговаривается Financial Times. Как будто снимая с себя ответственность за достоверность опубликованных данных. И пользуясь информацией из открытых источников, выдвигает теорию: якобы смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем утверждает официальная статистика."Я уверена, что сами показатели летальности сейчас очень важные. И что все органы власти к ним относятся очень серьезно, потому что он говорит о том, насколько успешны или неуспешны меры, как движется эпидемия. Так что комментировать, что какое-то СМИ, не могу. Но у нас идет очень хорошее сотрудничество и с Министерством здравоохранения, и с Роспотребнадзором", — заявила Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России.По любопытному совпадению, материал британских журналистов был опубликован именно в тот день, когда на совещании у российского президента вице-премьер Татьяна Голикова озвучила свежие цифры по распространению коронавирусной инфекции. В числе которых и данные по летальности: они в нашей стране в семь с половиной раз ниже – чем по миру в целом."Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с Президентом страны, смотрят и слушают то, что мы обсуждаем. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом относительно того, что уровень летальности в Российской Федерации в 7,6 ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой. Да, как я уже сказала, в среднем по Российской Федерации уровень летальности в 7,6 раза ниже. По Москве этот показатель. По Москве этот показатель ниже, чем в мире, в 6,8 раза", — заявила Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.При этом, причины такой низкой летальности на упомянутом совещании также обсуждались. Ведь дело вовсе не в статистических погрешностях, а в беспрецедентно масштабном тестировании: почти шесть миллионов исследований. Такой охват позволяет своевременно выявлять инфицированных. И начинать лечение. Как следствие, доля тяжело болеющих, в том числе, с пневмонией, снизилась. А потому – при наличии квалифицированной медицинской помощи и профильных стационаров, смертность находится на низком уровне."Для того, чтобы максимально выявить всех лиц, независимо от формы: – легкого клинического течения в виде острой респираторной инфекции, бессимптомного течения, когда вирус не проявляет себя в организме никоим образом, в Российской Федерации значительно расширено количество проводимых тестов. Тестом, важным для постановки диагноза, является ПЦР-тест. И как вчера было отмечено Президентом Российской Федерации, количество этих тестов значительно увеличилось", — заявила Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.При этом, вся информация о зарегистрированных случаях, состоянии заболевших, а также о летальных исходах публикуется ежедневно: как на официальных ресурсах, так и в аккаунтах врачей клиник, где лечат пациентов с коронавирусом. К тому же, многие из тех, у кого диагностирована инфекция, сами подробно рассказывают о себе – в том числе, в социальных сетях. В ситуации подобной публичности скрыть массовую смертность не просто проблематично – фактически невозможно."Я возглавляю Общественный совет при Минздраве России. И мы все между собой связаны ежедневно: и общением по скайпу, и по телефонам, и с коллегами из регионов. И никто и никогда не говорил об этом! Ведь сразу бы заговорили. И скрыть в реальном мире, вы правы, при наличии такого количества возможностей, ну, это просто нереально", — считает Наталья Аксенова, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ.Любопытно, что в самой Великобритании тем временем разгорается собственный скандал. Оказывается, что в стране, которая занимает второе месте в мире по числу смертей среди пациентов с коронавирусом – летальных случаев может оказаться в два, а то и в три раза больше, это данные Британской национальной статистической службы. На сегодняшний день число от COVID -19 в Королевстве умерли больше 32 тысяч человек. На этом фоне искать погрешности в российских расчетах, конечно, самое время.