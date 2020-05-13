Китайские власти ввели строгие ограничения на поездки в северо-восточную провинцию Цзилинь, опасаясь возникновения второй волны эпидемии коронавируса из-за местной вспышки.

Китайские власти ввели строгие ограничения на поездки по северо-восточной провинции Цзилинь, опасаясь возникновения второй волны эпидемии коронавируса из-за местной вспышки в одноименном городе.“Текущая ситуация со вспышкой серьезна, и существует значительный риск дальнейшего распространения”, – цитирует Financial Times заявление, которое сделал накануне вице-мэр города Цзилинь Гай Донпин.По информации государственной телекомпании CCTV, в провинции приостановлено движение пассажирских поездов до Цзилиня и из него, а также приостановлена посадка на проходящие через него поезда. Кроме того, все жители города, за 48 часов до того, как планируют покинуть его, обязаны сдать тест на коронавирус.По данным Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения и гигиены, за минувшие сутки в Китае было зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом. При этом один, в Шанхае, оказался привезенным из-за рубежа, а вот еще шесть случаев, зафиксированные в Цзилине – местного происхождения. Плюс в городе обнаружен один бессимптомный инфицированный и еще один человек с подозрением на COVID-19.Власти уже выяснили, что все заболевшие контактировали с жителями соседнего Шуланя, где с 8 по 12 мая была зафиксирована вспышка коронавируса: на данный момент там выявлено 22 заболевших. 13 мая в этот город прибыла команда экспертов, направленная Национальной комиссией здравоохранения.В настоящее время Шулань является единственным местом в Китае, где, по официальной версии, присутствует высокий риск заражения коронавирусом. Ряд крупных городов на северо-востоке Китая, в том числе Харбин и Далянь, также объявили о дополнительных требованиях по тестированию и карантину для людей, прибывающих из Шуланя.