На фоне заявок нормальных людей были выходки мерзавцев. Плюс искажение и осквернение памяти павших. Мягко говоря, неприятные моменты, на которые сегодня обратили внимание руководители общественного движения Бессмертный полк.

"На фоне заявок нормальных людей были выходки мерзавцев". Плюс "искажение и осквернение" памяти павших. Мягко говоря, неприятные моменты, на которые сегодня обратили внимание руководители общественного движения "Бессмертный полк". И конкретно — организаторы акции "Бессмертный полк онлайн". С одной стороны, они поблагодарили миллионы семей со всего мира за участие.С другой — рассказали о массированных хакерских атаках на сайт виртуального шествия героев Великой Отечественной. И, кроме того, что, пожалуй, шокирует ещё сильнее — об изощрённых провокациях со стороны отдельно взятых персонажей. Конкретно тех, кто пытался дополнить галерею "Полка" вовсе не портретами советских воинов. А снимками солдат Вермахта или офицеров СС. Причём подошли к делу — иначе и не скажешь, изобретательно. Например, ради маскировки, фотошопом переодевали гитлеровских палачей в красноармейскую форму.Модераторы, разумеется, были начеку, поэтому большая часть грязи на портал не просочилась. Однако теперь хочется спросить: неужели авторы подобных вбросов выйдут сухими из воды?Этого истощенного мужчину на фоне покосившихся бараков, легко можно принять за узника концлагеря. Смущает лишь чистая выглаженная одежда. Меж тем за именем Павла Дерлинова, скрывается личность куда более известная. Оберфюрер СС, Оскар Пауль Дирленвангер, предводитель дивизии уголовников, убийц и воров, сравнявший с землей множество белорусских сёл и деревень."Было достаточно много пользователей, которые, к сожалению, и огромному возмущению, в место своих портретов родных героев загружали либо героев мультфильмов, либо, что самое ужасное и возмутительное, портреты нацистской офицеров СС, идеологов и вождей нацистской Германии", — признается Ольга Амельчинкова, председатель центрального штаба "Волонтеры Победы".Запредельные цинизм и кощунство. Вот звание — полковник Красной Армии, вот годы жизни 1915 — 1957, имя бойца — Василий Алексеев. С черно-белого снимка, из-под узнаваемых круглых очков, тяжелым взглядов взирает рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер."Это была попытка и сорвать шествие бессмертного полка, и наш всеми любимый народом праздник. Накануне, буквально, накануне 9 мая было несколько попыток внести в ряды бессмертного полка атамана Краснова, атамана Шкуро, и даже самого Адольфа Гитлера", — возмущается Андрей Кудряков, координатор Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" в Ростове-на-Дону.Здесь и глава управления имперской безопасности, Рейнхард Гейдрих, оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени, отметившийся операцией по освобождению свергнутого Муссолини, знаменитый танкист СС Михаэль Виттман, и личный адъютант Гиммлера Иоахим Пайпер. Изуверы шлют снимки предателя Генерала Власова, участника Польского сопротивления, казненного за шпионаж Витольда Пилецкого, и фельдмаршала возглавляющего войска стран Оси в Северной Африке Эрвина Роммеля."На сегодняшний день мы можем сказать, что фигурируют, пожалуй самые популярные, Гитлер, Гейдрих, Геббельс, ну известные, но появлялись и такие персонажи, в солдат и офицеров Красной Армии, как лидеры неонацизма итальянского, это Франко Фредо и Юлиус Эбола. Благодаря нашим историкам, мы смогли их идентифицировать, тем более, они реально были одеты в форму бойцов Красной Армии", — рассказывает Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".В фотошопе лидеров Рейха и фашистской Италии наряжают в форму красноармейцев. Юлиусу Эволе, замаскированному под именем Юлиана Эволадзе, даже нарисовали медаль Героя Советского Союза. Кому-то это кажется смешным и забавным. Плохое чувство юмора или осознанное желание осквернить память павших? На эти вопросы авторы заявок довольно скоро, смогут ответить лично."Мы зафиксировали все IP-адреса этих подонков , и я совершенно ответственно заявляю, что, прежде чем закончится этот проект, вот этот перечень IP-адресов, после проверки его службой безопасности, будет передан нами в СК РФ, для проверки по этим гражданам", — заявил Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"."Бессмертный полк" для миллионов людей свят и чтим. Ведь за каждой фотографией кроется реальный подвиг, реальная история жизни, или смерти, бойцов погибших защищая свою землю."Это безумие, граничащее с абсолютной безнравственностью, это с одной стороны. А с другой стороны открытое преступление, нарушение всех действующих международных прав, Нюрнбергского процесса, и связано с пропагандой фашизма и фашистских лидеров! Я считаю, что это подготовленная, организованная акция, являющаяся идеологической диверсией против памяти наших отцов и дедов, диверсия против России", — заявил Франц Клинцевич, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.Осквернение самой болезненной, самой тяжелой страницы российской истории, и не важно, что двигало авторами, слабоумие и отвага, или же осознанное желание дискредитировать "Бессмертный Полк", не останется безнаказанным."Не имеет значения, пошутили вы или целенаправленно разместили фотографии нацистов, здесь уже административная ответственность. Данная статья расшифровывается, как пропаганда нацистской символики. Если мы говорим, что это Гитлера разместили и других чиновников, которые находились у власти, когда совершались преступления — то уже уголовная ответственность, потому что это пропаганда фашизма идет у нас, целенаправленная", — считает Максим Суров, юрист.Реабилитацией нацизма за последние 75 лет пробовали заниматься многие, но едва ли хоть один из них добился чего-либо, кроме презрения и уголовной ответственности. Ведь память о прошлом жива и свята, и бессмертна лишь потому, что передается в каждой семье, из уста в уста, из года в год, в память о тех, кто когда-то приблизил этот важнейший майский день.