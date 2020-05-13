Хавбек футбольной национальной сборной Косово и немецкого Вердера Милот Рашица может в самое ближайшее время оказаться в РБ Лейпциг. При этом клуб бундеслиги чемпионата Германии готов заплатить за 23-летнего футболиста вполне себе приличные 20 млн евро.

Хавбек футбольной национальной сборной Косово и немецкого "Вердера" Милот Рашица может в самое ближайшее время оказаться в "РБ Лейпциг". При этом клуб бундеслиги чемпионата Германии готов заплатить за 23-летнего футболиста вполне себе приличные 20 млн евро.Ранее сообщалось, что Рашицей интересуется еще один немецкий клуб – дортмундская "Боруссия", также виды на полузащитника имел английский "Ливерпуль". Но, как сообщает издание BIld, "Лейпциг" опередил конкурентов и практически договорился с игроком об условиях личного контракта, осталось решить вопрос перехода с "Вердером".