Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается. По его словам, зачастую не учитывались случаи, когда заболевшие умирали дома, а не в больницах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается. По его словам, зачастую не учитывались случаи, когда заболевшие умирали дома, а не в больницах. Энтони Фаучи также выступил против поспешного смягчения ограничительных мер, так как это может привести к новым вспышкам коронавируса.Заседание Комитета Сената по здравоохранению прошло в необычном формате: председатель и еще несколько сенаторов выступали по видеосвязи.Они решили уйти в режим самоизоляции после того, как коронавирус подтвердился у секретаря вице-президента США Майка Пенса.Другие на заседание пришли, но отсели друг от друга на безопасное расстояние. Поэтому зал Сената выглядел полупустым. Что любопытно, большинство сенаторов были без масок. Говорят, в США в последнее время это не приветствуется. Якобы, сам Майкл Пенс запрещает носить маски своим сотрудникам, чтобы не провоцировать панику.А некоторые надели платки — на манер ковбоев.Главный инфекционист Энтони Фаучи выступал из дома – он уже давно на самоизоляции. "Если вы думаете, что у нас все в полной мере под контролем, то это не так. Если вы посмотрите на динамику вспышки, мы наблюдаем уменьшение числа случаев госпитализации и инфицирования в некоторых местах. Но в других частях страны мы видим всплески случаев заражения. Если некоторые районы, города, штаты будут преждевременно открываться, не имея возможности эффективно реагировать, я беспокоюсь, что мы начнем наблюдать небольшие всплески числа заболевших, что может перейти во вспышки коронавируса", — заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса выше, чем считается. По его словам – зачастую не учитывались случаи, когда заболевшие умирали дома, а не в больницах. По данным телеканала NBC News, в десяти районах зафиксирован резкий скачок заражений — почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей. В частности, речь идет о городах в Теннесси, Айове и Техасе. И рекордный рост на 650 процентов — в городе Сентрал-Сити в Кентукки.При этом предприниматели требуют поскорее снять ограничительные меры. Несколько штатов уже на грани банкротства, и Дональд Трамп склоняется к тому, что экономику нужно перезапускать. По официальным данным, в США более 1 миллиона 300 тысяч случаев заражения, скончались 80 тысяч человек. Однако даже в рекомендациях Белого дома написано, что смягчение ограничительных мер допускается только, если число зараженных снижается в течение двух недель.