Кэшбэк государственного масштаба - самозанятые получат обратно уплаченные в прошлом году налоги, в среднем - 5% от общего дохода. Максимальный размер выплат может превысить 100 тысяч рублей. Почему самозанятые стали первыми, кто получит прямые выплаты?

Кэшбэк государственного масштаба — самозанятые получат обратно уплаченные в прошлом году налоги, в среднем — 5% от общего дохода. Максимальный размер выплат может превысить 100 тысяч рублей. Почему самозанятые стали первыми, кто получит прямые выплаты?Больше выплатил, больше получил. Самозанятые стали первой категорией предпринимателей в России, которые получат прямые денежные выплаты от государства. Размер выплат зависит напрямую о того, насколько успешно велась деятельность в прошлом году. Механизм простой – всем вернут фактически уплаченные налоги.Предыдущие меры поддержки бизнеса самозанятых, фактически, никак не касались. На то есть причины, в основном, законодательные.Посчитать размер выплат несложно. Самозанятые облагаются четырех- и шестипроцентным налогом. Если ежемесячный доход составляет, к примеру, 110 тысяч рублей – умножаем его на 12 и высчитываем процент. Размер выплаты при таком доходе в прошлом году составит от 53 до 79 тысяч рублей соответственно. Кто больше платил — больше и получит.Самозанятых в России сейчас насчитывают около 650 тысяч человек. По оценкам специалистов, общие затраты на компенсации обойдутся бюджету, примерно, в 17 миллиардов рублей.