Перчатки – аксессуар, который еще в начале XX века считался неотъемлемой частью гардероба уважающей себя женщины. С введением масочно-перчаточного режима из-за коронавируса, возможно, мода на перчатки вернется. Модницы уже думают, как сделать этот аксессуар и красивым, и надежно защищающим руки.

Перчатки – аксессуар, который еще в начале XX века считался неотъемлемой частью гардероба уважающей себя женщины.Были времена, когда даме предписывалось оставаться в перчатках все время вне дома, а снимать их на людях считалось неприличным.Вполне вероятно, что мода на перчатки в ситуации с коронавирусом вынужденно вернется. В ряде регионов России – в частности, в Москве и Подмосковье – с 12 мая введен масочно-перчаточный режим.И если экспериментировать с масками, украшая их вышивками и стразами, модники и модницы начали уже несколько месяцев назад, то как и какие носить перчатки с тем, чтобы выглядеть элегантно, еще предстоит подумать.Накануне знаменитый историк моды Александр Васильев, переболевший коронавирусом и излечившийся от него, в своем "Инстаграме" написал, что уже заметил изменения в облике москвичек, которые в основном выбирают резиновые перчатки голубого и синего цветов."Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев", — отметил эксперт, добавив, что они, разумеется, "сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор".В соцсетях уже начали появляться фотографии с идеями, как приспособиться к сложившейся ситуации, раз ее нельзя изменить, и чем можно украсить перчатки, чтобы руки выглядели красиво.Впрочем, в нынешней ситуации предстоит соединить красивое с полезным, поскольку не все ткани способны защитить руки от вируса при соприкосновении с потенциально опасными поверхностями.Врачи советуют выбирать перчатки одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. При этом они должны плотно прилегать к рукам.Одноразовые можно носить не больше двух часов в день, а тканевые – весь день.При этом во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, а сразу после использования выкинуть, пишет "РГ".Тканевые же перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре сто градусов.Врачи также предупреждают, что кожаные или латексные перчатки для защиты от вирусов не подходят, поскольку материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.Однако, как показывает практика, если возник запрос, то наверняка уже вскоре появится предложение, и для модниц выпустят варианты перчаток, в которых руки будут и красиво выглядеть, и при этом надежно защищать их от вирусов и бактерий.