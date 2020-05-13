К масочному режиму присоединился Красноярский край. Постановление о его введении подписал губернатор Александр Усс. Об этом сообщает ГТРК Красноярск. Надевать защитный аксессуар необходимо в общественном транспорте, а также в закрытых помещениях.

К масочному режиму присоединился Красноярский край. Постановление о его введении подписал губернатор Александр Усс. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Надевать защитный аксессуар необходимо в общественном транспорте, а также в закрытых помещениях. По мнению специалистов, такие меры предосторожности помогут разорвать цепь передачи коронавирусной инфекции. Вопрос контроля за соблюдением режима гражданами, скорее всего, возьмут на себя полицейские патрули. Но конкретных указаний сотрудники полиции еще не получили.Как заявил губернатор области, практически все крупнейшие предприятия края возобновили работу — те, на которые приходится 85% валового продукта. Красноярские власти уже планировали перейти к новому этапу ослабления режима изоляции — должны были открыться предприятия сферы услуг — ателье, парикмахерские и непродовольственные магазины. К сожалению, из вспышки инфекции в Северо-Енисейском районе пришлось приостановить дальнейшее снятие ограничений.Как известно, Александр Усс продлил режим самоизоляции в крае до 31 мая. В 250 сельских поселениях, которые эпидемия не коснулась, ограничения сняты.