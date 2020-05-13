Сенат Франции решил создать специальную комиссию для расследования мер, принятых исполнительной властью в период борьбы с пандемией коронавируса. При том, что эти самые меры продолжают принимать. Например, в Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов. Как это поможет ускорить снятие карантина?

Сенат Франции решил создать специальную комиссию для расследования мер, принятых исполнительной властью в период борьбы с пандемией коронавируса. При том, что эти самые меры продолжают принимать. Например, в Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов. Как это поможет ускорить снятие карантина?Постепенный выход из карантина сложнее всего идет в крупных европейских городах. Одними из главных нарушителей новых требований становится молодежь. В одних странах наказывают штрафом, а в других — продлением жестких ограничений для всего населения мегаполиса. Возвращаться назад в борьбе с эпидемией вирусологи не хотят.Париж. После послаблений молодёжь, как видно, в самом центре с алкоголем на набережной Сены. В МВД собираются ужесточить контроль не столько из-за спиртного, сколько из-за нарушения требований социальной дистанции. Радоваться свободе рано. Эпидемия все еще здесь. Такими группами собираться нельзя и опасно для них. Это хорошо знают люди старшего поколения. Центры распределения масок в разных точках Парижа и пригородах. Еще недавно — это был обычный театр. Сегодня — склад средств защиты от коронавируса.Страх остаётся. Особенно, когда видишь вокруг — почти все в масках или перчатках. Но пока именно так. И это после 55 дней строго карантина. Многие французы точно теперь понимают важность соблюдения мер, но явно не все, как и в соседней Испании.Тот самый ж/д вокзал Барселоны, самый главный. Здесь всегда были тысячи туристов. Но только не сейчас. Нулевая фаза, как видно, задерживается. Город, как говорят в Минздраве, не выполняет требования.В Минздраве теперь особенно внимательно изучают все данные, поступающие из Мадрида и Барселоны. У столиц, мягко говоря, твёрдая тройка по выходу из карантина. Потому здесь первый этап так и не запустили. А вот в городах поменьше — уже действует. Но вирусологи, увидев такие кадры из кафе все еще переживают. Ведь послабления — не значит возвращение к прежней жизни."Мы не можем предвидеть повторную вспышку, но лучший способ предотвратить это — следовать рекомендациям, которые мы даём", — заявил Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании.Привычные для испанцев рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече — об этом сейчас нужно забыть. И, похоже, многие забывают настолько, что все еще избегают социальных контактов. Не идут в открытые магазины или в салоны красоты: бурного роста продаж после постепенного послабления карантина нет. 35 процентов ресторанов в стране могут исчезнуть — официальные данные профессиональной ассоциации. Но надежду бизнесмены не теряют.Аэропорты начинают принимать рейсы со своими гражданами и лицами с видом на жительство. Но теперь каждый прилетающий должен будет отсидеть ещё две недели обязательного карантина. И это мало кого удивляет. Такие правила действуют почти везде в Европе.Летать как прежде, в ближайшее время точно не получится. Не только из-за коронавируса, но и удара по экономике жителей. В самом сердце Европы — Брюсселе — главные авиалинии сообщили о решении, которое далось непросто. Компания вынуждена сократить четвёртую часть сотрудников — это около 1000 человек. Самолёты — на стоянке. Возвращение туризма на докоронавирусный уровень в планах пока не значится. Лето 2020 года точно станет самым необычным для большинства стран.