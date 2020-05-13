Медикам, которые лечат зараженных COVID-19, приходится ежедневно работать в защитных костюмах. Работа в средствах индивидуальной защиты сопряжена со многими сложностями. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

Медикам, которые лечат зараженных COVID-19, приходится ежедневно работать в защитных костюмах. Работа в средствах индивидуальной защиты сопряжена со многими сложностями. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.По его словам, заразность нового коронавируса оказалась гораздо выше, чем предполагалось, поэтому медики вынуждены работать в противочумных костюмах."Нагрузки большие, в том числе из-за того, что работа в этом костюме представляет определенные сложности, – цитирует Сапронова РИА Новости. – Сложно дышать, терморегуляция особая, очки запотевают, поэтому, конечно же, тяжело. Но мы работаем ради наших пациентов".По последним данным, с начала пандемии от коронавируса скончались без малого 292 тысячи человек по всему миру. Общее число инфицированных перевалило за 4 миллиона.