Из жилого дома, расположенного на востоке Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, 22/18, в подъезде которого рухнуло перекрытие, спасателями эвакуированы несколько сотен человек, среди которых есть дети и инвалиды.

Из жилого дома, расположенного на востоке Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, 22/18, в подъезде которого рухнуло перекрытие, спасателями эвакуированы несколько сотен человек, среди которых есть дети и инвалиды.По предварительным данным, к настоящему времени людей в здании уже нет, никто из жильцов не пострадал. В результате ЧП были повреждены водопроводные трубы дома, вода заливает помещения, передает ТАСС.Как сообщалось, в здании произошло обрушение перекрытия между пятым этажом здания и чердаком, обломками конструкций были завалены лестничные марши одного из подъездов, в результате чего люди были заблокированы в здании. Эвакуация проводилась с помощью автолестниц. На место происшествия прибыло около 30 пожарно-спасательных расчетов. в