Пенсионеру позвонили неизвестные, которые сообщили, что с его карты пытаются оплатить лекарственные средства и для сохранения сбережений необходимо перевести остаток денег на якобы безопасный счет...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионера путем мошенничества.В территориальный отдел полиции обратился 84-летний житель столицы. Со слов пенсионера, ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы контроля и качества федерального органа исполнительной власти. Незнакомец предупредил пожилого мужчину о том, что ему позвонит их сотрудник, занимающийся льготной категорией граждан. Спустя некоторое время заявителю поступил звонок от девушки, которая сообщила, что с его банковской карты пытаются оплатить покупки лекарственных средств. Для сохранения сбережений неизвестная предложила пенсионеру перевести остаток денег на якобы безопасный счет, а текущий «заморозить». После чего ранее звонивший мужчина два раза связывался с заявителем и просил его проследовать к ближайшему банкомату для перевода денежных средств. Пенсионер выполнил все указания незнакомца и перевел на указанный счет 100 тысяч рублей. Позже, поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Бирюлевской улице задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний приезжий из другого региона России. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79