Врачи, работающие с коронавирусными пациентами, зачастую перестают уделять внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты. Это связано с их тяжелым психологическим состоянием. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире телеканала Россия 24.

Врачи, работающие с коронавирусными пациентами, зачастую перестают уделять внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты. Это связано с их тяжелым психологическим состоянием. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".По словам представителя ведомства, вышеназванная ситуация создает большие риски для здоровья самих медиков. Из-за отсутствия правильного ношения средств индивидуальной защиты возникают опасности перекрестного инфицирования, в связи с чем происходят инфекционные очаги в стационарах.Скворцова рассказала, что ФМБА совместно с главным внештатным психологом Минздрава Юрием Зинченко и начальником управления психологической службы Вооруженных сил России Валентиной Барабанщиковой разработало методические рекомендации для психологической поддержки медработников. Созданы специальные тесты для самоконтроля и психической диагностики, показывающие "градус эмоциональной нестабильности". Рекомендации подсказывают, что нужно делать, чтобы выйти из такого состояния. Кроме того, врачам советуют всегда сохранять открытость в общении с коллегами.Вероника Скворцова рассказала, что врачи самых разных специальностей получают короткий, но концентрированный курс обучения, который помогает сберечь себя от инфицирования при контакте с коронавирусным пациентом.Глава ФМБА отметила, что медиков могут перемещать из региона в регион, исходя из потребности в специалистах на местах.Ранее Вероника Скворцова рассказала, около 40 процентов медиков, работающих в "красной зоне", имеют проблемы с восприятием стресса. Примерно 10 процентов из них страдают депрессией.