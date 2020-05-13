Банки стали с осторожностью одобрять кредитные заявки. Доля одобренных банками заявок на потребкредиты сократилась в апреле в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года и в 1,8 раза - по сравнению с апрелем 2019 года.

Банки стали с осторожностью одобрять кредитные заявки. Доля одобренных банками заявок на потребкредиты сократилась в апреле в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года и в 1,8 раза — по сравнению с апрелем 2019 года.В апреле банки одобрили 19,6% от всех заявок на кредиты для покупки потребительских товаров, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).Чаще всего одобряются заявки на ипотечные кредиты – в апреле одобрено 55,2% заявок (меньше на 25-30% по сравнению с мартом 2020 и апрелем 2019 года). На втором месте по частоте одобрения автокредиты — 26,6% заявок (на 40-60% меньше): количество выданных российскими банками автокредитов уменьшилось в апреле на 81%.Потребительское кредитование после нескольких лет бума начало замедлять темпы роста с осени 2019 года — так на рынок розничного кредитования повлияли меры, предпринимаемые Банком России, чтобы избежать перегрева рынка и избежания опасного роста долгов у населения.Темпы роста необеспеченного потребкредитования постепенно замедляются, что не несет угрозы росту экономики России, сообщалось в декабрьском обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды"."Сезонно сглаженные темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в октябре после перехода на расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика снизились с 1,7% до 1,5% месяц к месяцу, указывая на постепенное замедление темпов роста портфеля, не угрожающее экономическому росту", — сказано в документе.Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки по кредитам от 10 тыс. руб. рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.Темпы роста розничного портфеля банковского сектора по итогам ноября опустились до 18,7% год к году, рублевого розничного кредитования — составили 18,9% год к году."На динамику розничного портфеля банковского сектора значительно повлияло очередное списание части портфеля розничных кредитов в октябре в обеспечение будущего выпуска ипотечных ценных бумаг. Секьюритизация позволяет снизить риск-вес при расчете норматива достаточности капитала и поэтому является привлекательным для некоторых банков инструментом", — пояснили в ЦБ.