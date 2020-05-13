Прокуратура начала проверку по факту появления порноролика на онлай-уроке в одной из школ Кемерова. Информация появилась в СМИ, сообщает ГТРК Кузбасс.

Прокуратура начала проверку по факту появления порноролика на онлай-уроке в одной из школ Кемерова. Информация появилась в СМИ, сообщает ГТРК "Кузбасс".Так, во время онлайн-урока истории в седьмом классе включился порнографический ролик. Одна из мам в соцсетях пожаловалась на то, что учитель никак не отреагировал на происходящее. В мэрии Кемерова "Интерфаксу" сообщили, что школа по факту провела проверку. Выяснилось — видео с порно отображалось только у нескольких учеников, а учитель и большинство из класса его не видели. Виновный в хулиганстве пока не установлен.В пресс-службе областной прокуратуры заверили, что ведомство оценит, достаточно ли школа защищает учащихся от запрещенной для них информации во время обучения в дистанционном формате.