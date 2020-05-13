Запуск строительства в Подмосковье отложен до 18 мая. Паузу взяли, чтобы максимально подготовиться к работе условиях пандемии. Ну, а в столице, сегодня, как и планировалось, разморожены сотни объектов. В планах большинства застройщиков — за неделю восстановить прежние темпы работ. Но главное теперь — жесткое соблюдение санитарных норм.

Запуск строительства в Подмосковье отложен до 18 мая. Паузу взяли, чтобы максимально подготовиться к работе условиях пандемии. Ну, а в столице, сегодня, как и планировалось, разморожены сотни объектов. В планах большинства застройщиков — за неделю восстановить прежние темпы работ. Но главное теперь — жесткое соблюдение санитарных норм.Рабочий день на сотнях московских предприятий отныне начинается с медицинских процедур — проверка самочувствия, измерение температуры, получение маски. И только после этого можно браться за инструменты.В обеденные перерыв будет ещё одна проверка, вечером — следующая. Те, кто строит в Москве метро, к такому распорядку уже привыкли.Строительство новых станций метро — это работа непрерывного цикла. То есть чтобы остановить всю эту стройку, её нужно законсервировать, а затем, соответственно, расконсервировать. И это занимает слишком много времени. Поэтому весь последний месяц метростроевцы, одни из немногих, работали практически в обычном режиме.Но и тут всё строго: бригады на стройплощадке разделили на звенья, которые работают раздельно — чтобы не нарушалась социальная дистанция."Все работники сдавали анализы на коронавирус. При подозрении мы тут же изолировали, вызывали скорую помощь", — рассказал Сергей Якунин, первый заместитель дирекции "Метро-10" АО "Мосинжпроект".Во время карантина шло строительство Большой кольцевой линии — для проходки очередного тоннеля на востоке Москвы сюда привезли новый щит."До конца года мы планируем запустить всего двадцать пять километров. Большая стройка, большое количество людей, техники, технологий. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей", — заявил Сергей Собянин, мэр Москвы.Сегодня вновь заработала техника и на других важных объектах. В районе Новохохловской улицы возобновилось строительство Юго-Восточной хорды."Назначены ответственные на стройплощадках, ведутся журналы учета температуры, передвижения людей. В помещениях каждые два часа проводится влажная уборка. Производится дезинфекция", — пояснил Рустам Ахметзянов, управляющий проектом по строительству участка Юго-Восточной хорды.Этот жилой дом возводят по программе реновации. Из-за карантина отстали от графика, но обещают быстро наверстать."Люди все на месте, приступили к работам. Люди по работе соскучились, поэтому, я думаю, все получится", — говорит Дмитрий Кусов, директор строительно-монтажного управления.Заработали производители и продавцы стройматериалов, транспортные, энергетические, деревообрабатывающие компании."Каждый рубль, вложенный в строительство, даёт экономическую активность в смежных отраслях. Поэтому реанимировать строительство очень важно для экономики города", — проинформировал общественность Андрей Бочкарев, заместитель московского мэра по вопросам градостроительной политики и строительства.В городе сегодня открылось двести пятьдесят производств. В этих цехах, например, делают розетки и электровыключатели."В каждом помещении для того, чтобы обезопасить и обеззаразить воздух, будет стоять такая кварцевая лампа закрытого типа", — поясняет представитель предприятия.На работу сегодня вышли около полумиллиона человек: триста тысяч заняты в строительстве, ещё двести — на промышленных предприятиях. И везде за соблюдением санитарных норм будут строго следить, а при малейшем нарушении — либо серьезный штраф, либо закрытие.