Исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района Саратовской области Лидия Бузовчук уволена после комментария в социальной сети о том, что рожающим все должны и обязаны.

Исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района" Саратовской области Лидия Бузовчук уволена после комментария в социальной сети о том, что "рожающим все должны и обязаны".Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе администрации района. Отмечается, что такое решение было вынесено после проверки комментария.Сообщается, что чиновница написала "ВКонтакте", что, мол, раньше денег за рождение детей не платили, "а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!", посоветовав лучше помогать пенсионерам.