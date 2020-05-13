Женщина-водитель остановилась, чтобы совершить левый поворот и через несколько секунд в легковушку врезалась попутная фура. После этого автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком.

В минувший понедельник, 11 мая, в Новомосковске Тульской области произошла страшная авария – момент фатального столкновения с участием трех транспортных средств попал в объектив регистратора очевидца.На записи видно, как водитель автомобиля Audi остановился в левом ряду, чтобы совершить поворот. Через несколько секунд в легковушку врезалась попутная фура Scania под управлением 22-летнего мужчины.После этого протараненный автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Man.Как сообщают СМИ, на месте ДТП погибла 68-летняя женщина, находившаяся за рулем Audi. Ее 63-летний спутник выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.