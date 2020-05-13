Сотрудницу уфимского социального приюта отстранили от работы после публикации в соцсетях роликов Немного о прекрасной работе и Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой. Их на своей странице в Instagram выкладывала сама девушка.

Сотрудницу уфимского социального приюта отстранили от работы после публикации в соцсетях роликов "Немного о "прекрасной" работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой". Их на своей странице в Instagram выкладывала сама девушка.На одной из записей слышно, как Адиля грубо обращается к воспитаннице, намекая, что та никому не нужна. Она подначивает девочку ударить маленького мальчика, а потом со смехом оправдывается, что просто пошутила."Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать", — заглядывает в будущее девушка.На ролики обратила внимание одна из местных жительниц, она же забила тревогу. Адилю отстранили от работы, региональное управление МВД и министерство труда, семьи и социальной защиты Башкирии начали проверку произошедшего.Директор соцприюта Геннадий Симонов пояснил, что девушка устроилась около пяти месяцев назад на должность специалиста по социальной работе. В ее обязанности входит работа с документами, то есть находиться в группе с детьми она не могла.Со всеми подопечными приюта, как сообщила детский омбудмен республики Милана Скоробогатова, работают психологи.