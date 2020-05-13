13.05.2020

2020-05-13 12:35:14

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (16(9713) от 13 мая 2020 года).

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Главного управления МВД России по г. Москве прошла торжественная церемония, посвящённая памяти сотрудников, павших в боях, а также при обеспечении безопасности в столице и обезвреживании преступных элементов. Читайте на странице 2.



ЗДОРОВЬЯ РАДИ

На базе Клинического госпиталя Медико-санитарной части Министерства внутренних дел России по г. Москве заработал стационар по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его посетили начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и мэр Москвы Сергей Собянин. Продолжение на странице 2.



ПРОПУСК ЗА РУЛЬ

15 апреля в столице начали действовать электронные пропуска для передвижения по городу и области. Корреспондент вышел на дежурство с сотрудниками ГИБДД УВД по Центральному административному округу, чтобы выяснить, как полицейские борются с нарушителями самоизоляции. Читайте на странице 2.



НЕ СБАВЛЯТЬ ОБОРОТЫ

В преддверии Дня образования подразделений профессиональной подготовки в органах внутренних дел заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве — начальник УПП подполковник внутренней службы Павел ПАРАНОСЕНКОВ ответил на вопросы корреспондента «Петровки, 38». Читайте на странице 3.



КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Ежедневно в самом начале рабочего дня первым официальным лицом на Петровке, 38, встречающим всякого входящего на КПП, является подтянутый, приветливый и строгий контролёр Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве. Подробности читайте на странице 4.



МНОГОАСПЕКТНАЯ ЗАДАЧА ИМ ПО ПЛЕЧУ

Столичное Контрольно-ревизионное управление (КРУ) ГУ МВД России по г. Москве довольно немногочисленное — всего три десятка сотрудников. В то же время это одно из самых необходимых подразделений главка, отметившее свой профессиональный праздник. Читайте на странице 5.



БОИШЬСЯ — НЕ ДЕЛАЙ, ДЕЛАЕШЬ — НЕ БОЙСЯ!

Мой собеседник — победитель конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений охраны и конвоирования старший сержант полиции Баатр АВЯЕВ. Он рассказал об особенностях этой закрытой службы, её делах и заботах. Подробности читайте на странице 5.



СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

Уважаемая редакция! Первого мая в нашей семье произошёл несчастный случай: мой муж упал с кровати и разбил голову. Он инвалид 1-й группы по зрению. У супруга началось кровотечение. Читайте на странице 5.



ГЕНЕРАЛ-­МАЙОР МИЛИЦИИ, СОВЕТНИК МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ: КИБЕРКРИМИНАЛ COVID — 19

Криминальный мир так устроен, что даже в кризисные периоды пытается извлечь максимальную прибыль. Правоохранительные органы и спецслужбы, службы безопасности банков фиксируют во многих странах вспышку пандемии киберпреступности во время пандемии коронавируса. Читайте на странице 6.



НЕ ВСЕ ПРИЕЗЖАЮТ В ЦЕНТР РАДИ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

В конце мая будет отмечаться День подразделений органов внутренних дел Российской Федерации по делам несовершеннолетних. К этой дате редакция газеты «Петровка, 38» подготовила серию публикаций. Читайте на странице 7.



ЗАРИСОВКИ ВОЙНЫ

Добродушие и покладистый характер в сочетании с титанической целеустремлённостью выдающегося художника-графика военного времени Николая Михайловича Аввакумова внесли свой вклад в создание яркой иллюстрации истории нашего народа. Читайте на странице 8.



МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА ОДНОЙ СЕМЬИ

Великая Отечественная война оставила неизгладимые следы силы духа русского народа, титанической воли, самоотверженного героизма и непоколебимой веры в светлое грядущее. Читайте на странице 9.



ПУТЁВКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Инспектор 2-го отдела Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Антон СЛИВКИН поделился семейной историей о своём прадеде, защищавшем родную землю от врага в годы Великой Отечественной войны. Продолжение на странице 9.



ЗАБЫТЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

(Окончание. Начало в № 15) Штаб 29-й армии размещался в Бологом, которое, как поётся в песне, между Ленинградом и Москвой. Именно прикрытие этого пространства между двумя российскими столицами и входило в задачи её дивизий. Читайте на странице 10.



ЧЕСТНЫЙ РАССКАЗ О СУРОВЫХ БУДНЯХ

18 мая отмечается международный день музеев. В структуре главка насчитывается несколько хранилищ артефактов. Одним из них является Музей истории московской полиции, богатая экспозиция которого повествует о жизни сотрудников правоохранительных органов за все годы их существования. Продолжение на странице 11.



КОГДА ЗАПАСЫ СКУШАЮТ...

Появление в российских городах и весях коронавируса не только оглушительно повлияло на жизненный уклад россиян, но и потянуло за собой множество «печалей», которые раньше многим из нас не казались слишком серьёзными. Например, трудовые мигранты: что с ними делать в период пандемии? Продолжение на странице 12.



ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Коррупция преследует человечество с незапамятных времён. Она существовала сотни, тысячи лет назад. Жива и сегодня. Это явление характерно для всех без исключения стран. Читайте на странице 13.



«УЛОВКА… 22»

Затяжной карантин заставил компании переходить на удалённую работу, а граждан - активно осваивать онлайн-сервисы. Положением оказавшихся взаперти москвичей активно пользуются мошенники, которые нашли новые способы зарабатывать на карантине. Читайте на странице 13.



ДЕНЬГИ НА ПАНДЕМИИ

Мошенники постоянно изобретают всё новые и новые уловки для выманивания денег у граждан. Вот и сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса они поспешили обратить в свою пользу. Сегодня речь пойдёт о некоторых распространённых схемах аферистов. Читайте на странице 13.



УГОЛОК ОТДОХНОВЕНИЯ

Неблагоприятное влияние экологической ситуации, психоэмоциональной обстановки, стресса часто приводит к истощению и даже срыву адаптационных механизмов человека. Источники стресса многочисленны и многообразны, и избежать взаимодействия с ними в современном мире невозможно. Читайте на странице 14.



БОРОЛСЯ С БУНТАМИ И ГРАБЕЖАМИ

Барон, граф (с 1839 года) Генрих Киприанович Крейц занимал пост московского обер-полицмейстера в течение пяти лет, в период с 1861 по 1866 год. Продолжение на странице 15.



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