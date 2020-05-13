Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо встречался в Вашингтоне с главой американской частной военной компании Silvercorp. Речь шла о свержении Мадуро. Об этом на допросе рассказал участник морского нападения в Венесуэле.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо встречался в Вашингтоне с главой американской частной военной компании Silvercorp. Речь шла о свержении Мадуро. Об этом на допросе рассказал участник морского нападения в Венесуэле.Как сообщил 3 мая глава МВД Боливарианской Республики, власти страны предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра, напоминает телеканал "Россия 24". Председатель Учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты.Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, задержаны 44 участника. Среди арестованных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.