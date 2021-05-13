В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято 100 свертков, обмотанных изолентой, с порошкообразным веществом внутри...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино в Ферганском проезде задержали 24-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств – героина и метадона.Установлено, что злоумышленник планировал реализовать наркотики с помощь тайников-закладок. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято 100 свертков, обмотанных изолентой, с порошкообразным веществом внутри, общей массой около 200 граммов. Согласно результатам исследования 30 свертков изъятого материала содержат в своем составе метадон, остальные 70 – героин.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18