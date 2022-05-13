Грузовой автомобиль сгорел в Суздале на улице Михайловская утром в пятницу, 13 мая. На момент прибытия огнеборцев, горела кабина автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на

Грузовой автомобиль сгорел в Суздале на улице Михайловская утром в пятницу, 13 мая. На момент прибытия огнеборцев, горела кабина автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!