Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс предложил способ справиться с вредными выбросами в атмосферу. Он считает, что для стимулирования промышленников нужно ввести углеродный налог.

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил способ справиться с вредными выбросами в атмосферу. Он считает, что для стимулирования промышленников нужно ввести углеродный налог. Причем ставка на первое время должна быть символической, уточняет Чубайс.Он заявил, что в России нужно создать систему государственного учета выбросов. В Евросоюзе многие товары, при производстве которых не были удовлетворены требования по предельным выбросам CO2 в атмосферу, облагаются дополнительным налогом, сообщает РИА Новости. Чубайс считает, что если эту "развилку с налогом" сейчас "проскочить", то в будущем можно лишиться экспорта, в том числе – регулируемого ОПЕК. "И это вещь очень болезненная", — подчеркивает глава "Роснано".По мнению Чубайса, нужно сначала разобраться с правилами измерения выбросов и понять их объемы, а затем стоит подумать и о введении налога – на первое время с минимальными ставками.