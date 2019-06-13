В Российской Федерации банки нашли новую причину, чтобы блокировать счета и вклады. Кредитные организации запрашивают у своих клиентов данные о том, каким образом были заработаны деньги на открытие вклада, а также отчет о тратах снятых денег.

В Российской Федерации банки нашли новую причину, чтобы блокировать счета и вклады. Кредитные организации запрашивают у своих клиентов данные о том, каким образом были заработаны деньги на открытие вклада, а также отчет о тратах снятых денег. Об этом СМИ рассказали клиенты МКБ и Сбербанка, у которых сотрудники банков пытались узнать судьбу сбережений.В случае непредоставления информации банки грозят заблокировать вклад или счет клиента. Подобные действия можно объяснить "антиотмывочным" законом, но обычно по нему счета блокируют только за подозрительные операции. Ранее банки почти никогда не интересовались вкладами клиентов.Представители Сбербанка пояснили, что банк может обратиться к клиенту за разъяснениями о происхождении средств при выявлении необычных операций. При этом не уточнялись пороговые суммы и критерии операций, которые банку кажутся подозрительными.По закону суммы должны превышать 600 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".Росфинмониторинг не увидел со стороны банков превышения полномочий и перенаправил все вопросы Центробанку.Эксперты же прокомментировали ситуацию, назвав такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки счетов и вкладов мешают бизнесу и добросовестным гражданам.